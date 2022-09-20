سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة

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عمر شويل - جدة يفضل عدد كبير من الأشخاص شراء السيارات هيونداي لما توفره من وسائل الراحة والأمان والرفاهية بالإضافة إلى شكلها الإنسيابي الجذاب والراقي مع توافر عدد من الكماليات بها عالية الجودة والصنع. سيارة هيونداي إلنترا كوبيه أول إستخدام 2009 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا كوبيه أول إستخدام 2009 مستعملة في مدينة القصيم.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا كوبيه مستعملة 9000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا كوبيه متاحة بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه سجل 275000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا كوبيه متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا كوبيه تشتمل على مكيف وريموت كنترول وزجاج فاميه ونوافذ أمامية كهربائية.

بالإضافة إلى وجود وسادة هوائية للسائق وحساسات أمامية وسادة هوائية للركاب وسادة هوائية جانبية وكاميرا خلفية وقفل مركزي للأبواب.

للحصول على السيارة هيونداي إلنترا كوبيه مستعملة يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0583234470 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583234470. للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2017 مستعملة سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة عرعر.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 17000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل 136000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت تم تجهيزها بمكيف ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

كما تحتوي السيارة على مشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وقفل مركزي للأبواب.

للحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0583868166 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583868166. سيارة هيونداي جراند أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع سيارة هيونداي جراند أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع في مدينة الخرج.

سعر بيع السيارة هيونداي جراند مستعملة 15000 ريال سعودي.

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