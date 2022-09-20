نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات عائلية رخيصة في السعودية بأحدث الموديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات عائلية بأسعار منخفضة في السعودية، يشمل سوق السيارات الكثير من أنواع السيارات العائلية المستعملة بحالة جيدة لسيارات نظيفة، وتتميز طراز تلك السيارات بأنها تشمل التكنولوجيا الحديثة التي تناسب مراقبة الأطفال في السيارة، وتوفير سبل الراحة والأمان للركاب والسائق خاصة فئة سيارات عائلية.

سيارات عائلية مستعملة رخيصة في السعودية

تويوتا فورتشنر بحفر الباطن من السيارات العائلية بحجم مناسب لعدد كبير من أفراد الأسرة، سيارة فورتشنر موديل عام 264 الف كيلو متر، لون السيارة الخارجي الأبيض، السيارة في حفر الباطن بالصناعية، بقير ناقل حركة اوتوماتيك.

تويوتا فورتشنر عائلية 2015 مواصفاتها

محرك السيارة بسعة 2700 لتر. قوة محرك السيارة بنحو 158 حصان. المحرك بعدد 4 سيلندر، عزم دوران 241 نيوتن. نوع الدفع أو الجر للسيارة دفع كلي.

ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، مساحة داخلية كبيرة. عدد مقاعد السيارة 7 مقاعد الصف الخلفي قابل للطي. نظام فرامل مانع الانغلاق ABS. أجهزة استشعار الاصطفاف أمامية وخلفية. سعر السيارة كاش 28 ألف ريال سعودي. سعر تقسيط السيارة بمقدم 5000 ريال والقسط الشهري 1000 ريال.

سيارة عائلية تويوتا فورنتشر موديل 2012 مستعملة

السيارة متواجدة في مدينة الدمام بالمملكة، الهيكل الخارجي للسيارة 4*4، لون السيارة فضي بحالة جيدة، نوع وقود محرك السيارة فورنتشر البنزين، السيارة بسعة محرك 2700 لتر، بعدد 4 سيلندر، كما أن محرك السيارة يولد طاقة 158 حصان، كما أن المحرك يعطي عزم دوران 241 نيوتن لكل متر.

نوع الدفع لسيارة تويوتا فورنتشر دفع رباعي كلي. عدد مقاعد السيارة 7 مقاعد. وقود محرك السيارة البنزين. كما أن السيارة بها غطاء محرك وكالة. كما أن مقاعد السيارة مصنوعة من القماش بحالة جيدة. كما ان مقود السيارة مصنوع من الجلد. كما أن السيارة بها ميزة شاشة عرض معلومات. كما أن مصابيح السيارة الأمامية نوعها ليد. نوافذ السيارة الامامية والخلفية كهربائية. سعر السيارة تويوتا فونتشر العائلية 45 الف ريال سعودي.

سيارة عائلية تويوتا راف فور 2015

تويوتا راف فور بعداد ممشى قليل المسافة فقد سجل 150 الف كيلو متر، تتواجد السيارة تويوتا في مدينة القصيم، لون السيارة الخارجي طلاء باللون الأبيض، سيارة تويوتا راف فور فل كامل، سيارة إصدار عام 2015، وقود محرك السيارة العائلية البنزين، كما أن السيارة تحتوي على مكيف هواء بارد.