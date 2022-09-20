نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الموسم وصل.. سيارة تويوتا فورتشنر الفخمة فى السعودية اقوى واسرع سيارة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وحش الموسم وصل.. سيارة تويوتا فورتشنر الفخمة ، سيارة تويوتا فورتشنر من السيارات واسعة الانتشار، والمرغوبة بقوة، فهي سيارة قوية ذات مواصفات جبارة، ولا يمكن أن تنتظر بدون معرفة أي شيء عنها، لأنه ما إن تعلم سترغب في امتلاكها فورًا، ومن خلال موضوعنا نقدم لكم أهم مواصفاتها، وفكرة عن وجودها في السوق السعودية، وكذلك أسعارها.

وحش الموسم وصل.. سيارة تويوتا فورتشنر الفخمة

تتميز هذه السيارة بكونها أسطورة بين السيارات الأخرى، حيث أنها تتصف بما يلي:

السيارة تحتوي على 7 مقاعد، فهي تساهم في حمل المزيد من الأشخاص، وتناسب الاستخدامات العائلية.

كما أن فيها شاشة تسمح بعرض أي وسائط عليها كما ترغب، والشاشة حجمها 8 بوصة.

مزودة بأنظمة ارتباط بالهواتف، وذلك خاص بالأندرويد والآيفون أيضًا.

كذلك تمت إضافة وسائد هوائية فيها للأمان الكامل.

عجلة القيادة ذات عمليات متعددة.

تحتوي على مثبت سرعة لكي تسير بثبات وقوة.

الاسطورة سيارة تويوتا فورتشنر

السيارة تمنحك كل ما تحلم به في السيارة التي تنوي امتلاكها، حيث أنها تتميز بالاتساع، والقوة، والثبات.

تمنحك السيارة فرصة لحمل عدد يصل حتى 7 أفراد على طريقك، لا يشعرون بالضيق حين وجودهم فيها بل يستمتعون وبإمكانهم السير لمسافة طويل دون ملل.

كذلك تم تصميمها بهيكل غير مسبوق، يقدم أداء أعلى، وكذلك أناقة ومظهر فريد من نوعه.

السيارة ذات شكل جذاب، ومناسبة للأسرة، وتعد من ضمن مركبات الدفع الرباعي.

يمكنها السير على الطرق الصعبة، أو حتى الممهدة، وفي الحالتين ستسير بثبات وثقة لن تتزعزع.

مزودة بكاميرا خلفية هدفها التمكن من رؤية الطريق لتسهيل الحركة والركن.

موتور تويوتا فورتشنر

السيارة من فصيلة كروس أوفر، وهي قابلة للاستخدام كما تريد.

المحرك 2700 سي سي.

كما يمكنه أن يصدر قوة 165 حصان.

تتحرك السيارة اعتمادا على الدفع الخلفي.

كذلك تقدم عزم دوران 245 نيوتن.

الجنوط 17 بوصة.

الخزان يحمل حتى 80 لتر وقود.

السيارة تزن 2600 كجم تقريبا.

تتوفر السيارة في فئتين تختلفان في سعة المحرك، ومقاس الجنوط.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر

السيارة جبارة بالفعل وتستحق ما يتم سداده فيها وتثمن في السوق السعودية بما يلي: