نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة هيونداي وفورد للبيع تقسيط بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة هيونداي وفورد للبيع تقسيط بأسعار رخيصة، تضمنت عروض هذا الأسبوع سيارة هيونداي النترا 2015 قطعت مسافة 113 ألف كيلو متر للبيع بالتقسيط، السعر المطلوب هو 16 ألف ريال بحيث يتم دفع مقدم تعاقد 2000 ريال مع قسط شهري 1000 ريال. المحرك رباعي الاسطوانات 1600cc وناقل الحركة AUTO، تتميز بمكيف ثلاجة، ريموت كنترول، قفل مركزى على الابواب. مقاعد مخمل، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ممتاز، مشغل دي في دي، مدخل USB، بلوتوث، راديو كاسيت، جنوط.

سيارات مستعملة للبيع تقسيط

للبيع بالتقسيط في الرياض سيارة فورد فيوجن 2014 فئة اس قطعت مسافة 140 ألف كيلو متر، السعر المطلوب هو 25 ألف ريال قابلة للتقسيط بدفع مقدم تعاقد 2000 ريال مع قسط شهري 800 ريال. المحرك رباعي الاسطوانات 2500cc بقدرة 175 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بفتحة سقف، جنوط 16 إنش، نظام تثبيت للسرعة، قفل سنتر لوك، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية جانبية وخلفية، مقاعد مخمل بتحكم كهربائي، ريموت كنترول، تكييف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي بالاضافة إلى 4 مكبرات للصوت.

للبيع بالتقسيط سيارة هيونداي اكسنت مستعملة 2015 قطعت مسافة 180 ألف كيلو متر، السعر المطلوب هو 15 ألف ريال مع إمكانية طلب التقسيط بدفع مقدم تعاقد 3000 ريال + تقسيط شهري 1000 ريال. المحرك رباعي الاسطوانات 1400cc بقدرة 108 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بحساسات خلفية، وسائد هوائية، سنتر لوك، نوافذ كهربائية، مقاعد مخمل، جنوط 14 انش، مكيف يدوي، 4 مكبرات الصوت، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي بالاضافة إلى مدخل AUX.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

للبيع بالتقسيط سيارة فورد اكسبديشن xlt فل كامل 2020 قطعت مسافة 20 ألف كيلو متر فقط، السعر المطلوب هو 55 ألف ريال قابلة للتقسيط بدفع مقدم تعاقد 7000 ريال مع قسط شهري 1000 ريال. السيارة بحالة الوكالة ومشروطة من الحوادث والصدمات، المحرك سداسي الاسطوانات 3500cc بقدرة 365 حصان وناقل الحركة AUTO. تتميز بمرايات كهربائية، فرش جلد، جنوط، مثبت سرعة، كشافات ضباب، كاميرا خلفية، مقاعد كهربائية، مكيف، ريموت كنترول، منافذ للشحن والطاقة، بلوتوث، نظام تحكم في الطارة، نظام حماية ضد السرقة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وسائد هوائية، حساسات وغيرها من المواصفات.