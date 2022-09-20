نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا مستعمله بـ7000 ريال فقط في الرياض ارخص سيارات متاحه للبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضوع اليوم يقدم حزمة من أفضل سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية، قد يظن البعض أنه لا يمكن التقسيط في أسعار السيارات المستعملة ولكن هذا خطأ حيث أن سيارة يمكنك التقسيط في سداد أسعارها سواء كانت مستعملة أو جديدة يكفي فقط أن تناسب إمكانياتك المادية والإمكانيات التي تحلم بها في سيارتك، والسيارات المستعملة من أفضل الخيارات للكثير من الأشخاص والسيارات التي سنقدمها لكم اليوم هي من السيارات الأكثر بحثًا وشعبية في أسواق السيارات.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

1. سيارة نيسان ألتيما 2008 مستعملة

هذه السيارة من السيارات القديمة بعض الشيء ولكنها لا تقدم على المشتري بل أنه يتم البحث عنها وطلبها بالاسم، السيارة متوفرة الآن بحالة جيدة ولكن مستعملة في الرياض في المملكة العربية السعودية وعداد السيارة يحسب حوالي 200 ألف كيلو متر لكل ساعة وتم إطلاقها في عام 2008م والسيارة تعمل بوقود البنزين وتتكون من أربع أسطوانات، وللمزيد من التفاصيل والاستفسارات يمكنكم التواصل مع مالكها على رقم 9665590731397.

2. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

في عام 2010م تم إطلاق السيارة في اليابان وهي سيارة مجهّزة بالكثير من وسائل الحماية والأمان والعداد يستطيع احتساب حوالي 160 ألف كيلو متر مسافة، ديكورات السيارة الداخلية مريحة ونظيفة جدًا وهي متوفرة مستعملة في الرياض بسعر يبدأ من7 آلاف ريال سعودي واتصل على مالك السيارة للتفاوض بشأنها على رقم 966598952470.

3. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

من أبرز مواصفات السيارة هي أن لونها سماوي فاتح أقرب إلى الفضي، ومتوفرة بسعر يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي في منطقة الرياض السعودية، أقصى مسافة قد تصل إليها السيارة هي 160 ألف كيلو متر وتعمل بوقود البنزين وتتكون من أربعة أبواب ونقدم لكم رقم للتواصل وه و96659852470.

4. سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2017 مستعملة

هذه السيارة تم إطلاقها في عام 2017م مستعملة الآن ومتوفرة في مدينة الرياض داخل المملكة العربية السعودية، المسافة التي تقطعها السيارة تصل إلى حوالي 263 ألف كيلو متر وسعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي وللمزيد من التفاصيل عليكم بالاتصال على رقم 966583576106.