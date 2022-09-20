نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط المريح من عبد اللطيف جميل .. تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية على 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل عن عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 المميز، وتعتبر شركة عبد اللطيف جميل هي من الشركات الأكثر شهرة داخل المملكة العربية السعودية والتي توفر أفضل السيارات بأسعار مناسبة مختلفة عن التي في الأسواق كما أن عروض التقسيط الخاصة بالسيارة عظيمة فهي تسمح بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات كاملة والقسط الشهري مريح جدًا فالعرض مميز بكل جوانبه لا يجب أن يفوتكم أبدًا.

عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل للتمويل

السيارة هي من فئة سيارات تويوتا كورولا التي تم إطلاقها في عام 2022م وهي من أشهر السيارات اليابانية الحديثة للفترة الحالية، سعر بيع السيارة الكاش يبلغ 29.700 ريال سعودي وبقسط شهري قيمته تبلغ حوالي 900 ريال سعودي ويمكن سداد أقساط السيارة الشهرية على مدا خمس سنوات وأول دفعة من قيمة السيارة يتم دفعها تبلغ 27.164 ريال سعودي وآخر دفعة قيمتها تبلغ 31.720 ريال سعودي.

عيوب سيارة تويوتا كورولا موديل 2022م

السيارة بها موتور ضعيف في عزل الصوت الخارجي ويسمح بدخوله إلى الداخل مما يسبب إزعاج للركاب.

كما أن السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي فقط للعجلات في حين أن منافسيها يعملون بنظام الدفع الكلي.

التجهيزات ووسائل الأمان الخاصة بالسيارة غير كافة تمامًا وتتوفر في الفئات الأعلى تجهيزًا فقط.

عوامل الأمان والتكنولوجيا في سيارة تويوتا كورولا 2022م

هناك بعض العوامل التي تخص الأمان والمزودة في السيارة ومن بينها كل مما يلي:-