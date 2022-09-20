نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصل وحش السيارات… سيارة تويوتا راف فور 2023 الحديثة تعرف على مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الرائعة فى بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا راف فور 2023 الحديثة، سيارة تويوتا راف فور 2023 تعد سيارة دفع رباعي مصممة للاستخدامات العائلية تتميز بمقصورة واسعة وبسعر اقتصادي مميز وتدخل ضمن سيارات الكروس أوفر المدمجة و تعد واحدة من أكثر السيارات مبيعا حول العالم، تتنافس مع سيارات شهيرة مثل سيارة سوبارو فورستر نيسان روج وسيارات هوندا CRV ومازدا CX-5. سيارة تويوتا راف فور 2023 الحديثة محركات سيارات تويوتا راف فور 2023 تشمل سيارة تويوتا راف فور 2023 بنسختين للمحرك: النسخة الأولى تأتي بسعة 2.5 لتر تتكون من أربع أسطوانات وتبلغ قوة المحرك فيها من 76 حصان.

كما يبلغ عزم دوران 233 نيوتن لكل متر.

تعتمد نسخة المحرك الأولى على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

وتستهلك وقود بمعدل 9 لتر لكل 100 كيلومتر.

أقصى سرعة للسيارة 200 كيلو متر في الساعة.

وتتسارع من الثبات وحتى 100 كيلومتر خلال 9.5 ثانية.

أما النسخة الثانية من المحرك تتكون من أربع أسطوانات وتبلغ قوته 203 حصان، ويعمل بعزم دوران 342 نيوتن لكل متر.

ويعتمد على نظام الدفع الكلي للعجلات أقصى سرعة لها 200 كيلو متر في الساعة.

ويبلغ مدة تسارعه من السكون حتى 100 كيلو متر نحو 7.5 ثانية وتبلغ سعته 2.5 لتر. مميزات سيارة تويوتا راف فور 2023 تتميز سيارة تويوتا راف فور 2023 بموثوقيه عالية وتصميم فخم وجريء.

بموثوقيه عالية وتصميم فخم وجريء. تحتوي على مكيف أتوماتيك ومكبرات للصوت.

وتشمل بلوتوث ومشغل أقراص سي دي.

يمكن التحكم في السرعة.

إمكانية استخدام الدخول الذكي بدون مفتاح.

بها راديو mp3.

تشمل شاشة للترفيه بمقاس 9 بوصة.

تحتوي على عداد المسافات وماسحات المطر. أنظمة الأمان في سيارة تويوتا راف فور 2023 تحتوي سيارة تويوتا راف فور 2023 أنظمة أمان متنوعة مثل: مانع الحركة

الوسائد الهوائية

إنذار لمنع السرقة

الكاميرا الخلفية

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام الفرامل المانعة للانغلاق

نظام المساعدة على صعود المرتفعات

أجهزة استشعار اصطفاف خلفي وأمامي

خاصية التحكم الديناميكي في الثبات سعر سيارة تويوتا راف فور 2023 يوجد من سيارة تويوتا راف فور 2023 فئات متعددة بأسعار متنوعة منها:

تويوتا راف فور 2023 ال اي دفع أمامي بسعر 102 ألف ريال سعودي.

راف فور 2023 ال اي دفع رباعي بسعر 180 ألف ريال سعودي.

تويوتا راف فور 2023 هايبرد ال اي دفع أمامي بسعر 120 ألف ريال سعودي.

راف فور 2023 اكس ال اي دفع رباعي بسعر 125 ألف ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصل وحش السيارات… سيارة تويوتا راف فور 2023 الحديثة تعرف على مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الرائعة فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.