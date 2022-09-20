سيارات تويوتا للتنازل بدون مقابل الأقساط مفاجأة بالسعودية

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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا الجبارة هي السيارات الأوفر حظًا في الانتشار في المملكة العربية السعودية ويعود ذلك لجودة الشركة التي حافظت عليها منذ سنوات طويلة في موديلاتها المختلفة ومن بين أبرز السيارات المنتشرة في السعودية هي سيارة لاندكروزر وكذلك كامري وأيضا هناك كورولا، وموضوع هذه المقالة هو السيارات التي يتم بيعها بنظام التنازل. تويوتا للتنازل بدون مقابل الأقساط مفاجأة بالسعودية هناك سيارة افالون في جيزان، فئة السيارة هي فئة نص فل موديل 2022.

وفي الوقت نفسه جهة التنازل هي البنك السعودي الفرنسي، ممشى السيارة هو 25 ألف كيلومتر قابل للزيادة.

قسط السيارة هو 2016 ريال، المدفوع هو 8 أقساط + المقدمة الأولى 13 ألف ريال سعودي.

السيارة بحالة جيدة ما عدا صدمة في الصدام الخلفي وباب الشنطة وطرف الرفرف الخلفي وتم الإصلاح في الوكالة.

التنازل في السيارة بدون مقابل، حالة الكفرات والزجاج والفرش الداخلي للسيارة بحالة ممتازة.

السيارة باللون الأبيض وتحتوي على فتحة سقف ومحركها يعمل بدون ملاحظات. موديلات تويوتا للتنازل بمقابل 0 ريال وحالات جيدة وأقساط رخيصة هناك سيارة كامري موديل 2022 في جيزان، قير السيارة قير اتوماتيكي والوقود هو بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 10 آلاف كيلومتر.

التنازل بدون مقابل، السيارة باللون الأبيض بدون ملاحظات على البودي.

حالة كفرات السيارة جيدة وكذلك حالة المحرك والقير بدون ملاحظات إطلاقا.

عضلات السيارة بحالة جيدة والممشى المنخفض هو أبرز أسباب ذلك، الممشى قابل للزيادة حتى البيع.

حالة المرايا الجانبية للسيارة والزجاج بحالة جيدة، بودي السيارة لا يحتوي على صدمات وهو خالي من الخدوش الكبيرة. يارس 2022 للتنازل بدون مقابل في أبها في المملكة العربية السعودية السيارة بحالة جيدة، جهة التنازل بنك الرياض في السعودية.

وفي الوقت نفسه القسط الشهري للسيارة هو 918 ريال.

التنازل بدون مقدم وبدون مقابل مالي.

لا يشترط تحويل الراتب، ويجب وجود رخصة قيادة.

الأقساط الباقية على السيارة هي 55 وهناك دفعة أخيرة على السيارة بقيمة 25 ألف و600 ريال.

حالة كفرات السيارة بحالة جيدة وحالة بودي السيارة بدون ملاحظات إطلاقا.

السيارة لا تحتوي على فتحة سقف لكنها تحتوي على بلوثوت بداخلها وكذلك شاشة ترفيهة جيدة.

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