نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ360 ريال.. تقسيط سيارة تويوتا يارس من عبد اللطيف جميل على 24 شهر بارخص قسط فى السعودية بمواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ360 ريال.. تقسيط سيارة تويوتا يارس من عبد اللطيف جميل ، تويوتا من الماركات العالمية التي تجمع العديد من التصاميم المختلفة، حيث أنها تأتي بشكل فعال ومميز، ومن الآن يمكن الحصول على السيارة من خلال الاستمتاع بالعروض المقدمة من عبد اللطيف جميل التي كانت وسيلة لمساعدة الكثيرين التي يريدون الحصول على سيارة تويوتا ولكنهم غير قادرين على شرائها، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السيارات إلا أن هناك فئات من المجتمع السعودي تقبل بكثرة على شراء سيارات تويوتا يارس بكافة فئاتها وموديلاتها.

بـ360 ريال.. تقسيط سيارة تويوتا يارس من عبد اللطيف جميل

يقدم عبد اللطيف جميل واحدة من أقوى العروض على سيارة تويوتا يارس 2022 اليابانية الجبارة لمدة عامان بدفعة مقدمة 50% ويتم الحصول على السيارة بدون ضمان، كما أن عبد اللطيف جميل من أشهر الشركات التي تعمل على تمويل وبيع السيارات مع عروض التقسيط والخصم في السعودية والتي تضم التالي:

سيارة يارس سيدان 2022 واي شركات

يتم تقديم السيارة بقسط شهري يقدر بحوالي 357 ريال والسداد على 24 شهر.

يارس سيدان 2022 واي شركات

يمكن الحصول على السيارة بسداد دفعات شهرية تقدر بقيمة 361 ريال والسداد على 24 شهر.

يارس سيدان 2022 واي 1.5

الدفعات الشهرية لسيارة يارس سيدان 2022 واي 1.5 تكون حوالي 365 ريال وفترة سداد 24 شهر.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

السيارة مزودة بعديد من المواصفات والإمكانيات المثالية التي جعلت منها السيارة الأكثر والأفضل والاقوى بين سيارات تويوتا ومن هذه المواصفات التالية: