نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2023 الجديدة في الأسواق الخليجية والعربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فيما يلي أبرز ميزات تويوتا كورولا 2023 اليابانية الصنع، والتي تنتجها شركة تويوتا وتنتمي إلى فئة سيارات السيدان المعروفة تجمع تويوتا كورولا 2023 بين الفخامة وقوة الأداء، سيتم عرض السيارة في مجموعة متنوعة من الأسواق الخليجية والعربية، سنستعرض معك عددًا من التحديثات التي تنفرد بها هذه النسخة والتي تتعلق بسيارة تويوتا كورولا 2023 الجديدة. أهم مواصفات تويوتا كورولا 2023 تحتوي سيارة تويوتا كورولا 2023 الجديدة على محركين ، أولهما محرك كهربائي بقوة 138 حصاناً.

المحرك الثاني كهربائي أيضًا وينتج 193 حصانًا.

المحرك الأساسي لديه إزاحة 1800 سم 3 وأربع أسطوانات.

يحتوي المحرك الثاني أيضًا على أربع أسطوانات على الرغم من أنه يحتوي على أسطوانة 2000 سم مكعب بدلاً من ذلك.

يبلغ عزم المحرك الأول 170 نيوتن متر بينما يبلغ عزم المحرك الثاني 240 نيوتن متر.

أول علبة تروس للمحرك هي نظام أوتوماتيكي بست سرعات.

يمكن أن يحل ناقل الحركة اليدوي محل ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

يتسارع النموذج الأول من صفر إلى 100 كم / ساعة في حوالي 9.2 ثانية بينما يتسارع النموذج الثاني في 7.5 ثانية.

تم تقديم تويوتا كورولا 2023 في خمس فئات أسعار ومواصفات مميزة. الميزات الخارجية لتويوتا كورولا 2023 تتميز تويوتا كورولا 2023 بشبك أمامي مطلي بالكروم. يتم تضمين سقف متحرك مع السيارة. تحتوي على مصابيح أمامية وأضواء LED خلفية مزدوجة. حجم توتنهام على جنوط السيارة 18 رطلاً. مرايا الرؤية الخلفية الكهربائية بنفس لون السيارة. يمكن طي أجهزة العرض الكهربائية العلوية يدويًا. يوجد نوافذ كهربائية أمامية وخلفية. يحتوي طول السيارة على عدة نطاقات جانبية بارزة. الخصائص الداخلية لتويوتا كورولا 2023 مقاعد تويوتا كورولا 2023 مصنوعة من الجلد الصناعي مع غطاء من القماش. يمكن التحكم في مقعد الموصل كهربائيًا. يحتوي على نظام ترفيه خاص يشتمل على شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات. يأتي مع نظام صوتي قوي مكون من أربعة مكبرات صوت. قم بإعداد Android Auto و Apple CarPlay. لديها تحكم أوتوماتيكي في المناخ متعدد النوافذ. يمتلك جهاز طيران متعدد الوظائف. سعر تويوتا كورولا 2023 يبدأ سعر تويوتا كورولا 2023 في السوق السعودي من 75.555.000 ريال سعودي.

بينما ارتفع سعره في السوق المصري إلى أكثر من 400 ألف جنيه.

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