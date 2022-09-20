سيارات عائلية للبيع 6000 ريال في السعودية، أسعار لا تصدق

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عمر شويل - جدة سيارات عائلية للبيع 6000 ريال في السعودية، لا غنى لأسر المملكة العربية السعودية الكبيرة عن سيارة كبيرة عائلية ذات صالون كبير لإستيعاب جميع أفراد العائلة، وفي هذا المقال بمشيئة الله سنحاول أن نقدم هذا النوع من السيارات بأسعار رخيصة وإمكانيات جيدة لتناسب الجميع. سيارات عائلية للبيع 6000 ريال في السعودية أولا سيارة جمس سوبربان: موقع السيارة: مدينة حفر الباطن، حي الربوة.

السيارة مستعملة موديل عام 1996 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

اللون: أخضر (بدهانها الأصلي)، لا تشكو من الحوادث.

عداد الكيلومترات: فوق 200 ألف كم.

كماليات بالسيارة: مرايات كهربائية جانبية، فتحة سقف.

السعر: 6000 ريال سعودي (نقدي فقط). ثانيا سيارة جمس أكاديا: موقع السيارة: مدينة مكة، حي الشوقية.

السيارة مستعملة موديل عام 2009 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

اللون: رمادي (بدهانها الأصلي)، بعيوب بسيطة في البادي الجسم الخارجي.

عداد الكيلومترات: فوق 320 ألف كم.

كماليات بالسيارة: مثبت سرعة، تكييف، أيرباج، بلوتوث، مدخل USB وAUX، اضائة LED.

السعر: 17000 ريال سعودي (نقدي فقط). ثالثا سيارة جمس إنفوي: موقع السيارة: مدينة القطيف، حي الروضة.

السيارة مستعملة موديل عام 2009 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

اللون: أسود (بدهانها الأصلي)، بعيوب بسيطة في البادي الجسم الخارجي.

عداد الكيلومترات: فوق 280 ألف كم.

كماليات بالسيارة: مثبت سرعة، تكييف، GPS، أيرباج.

السعر: 15000 ريال سعودي (نقدي فقط). رابعا سيارة جمس إنفوي: موقع السيارة: مدينة جده، حي النسيم.

السيارة مستعملة موديل عام 2008 متوافقة مع المواصفات الأمريكية

ناقل الحركة أوتوماتيك.

اللون: أسود (تم إعادة دهان السيارة بالكامل)

عداد الكيلومترات: فوق 200 ألف كم.

كماليات بالسيارة: مثبت سرعة، تكييف، GPS، أيرباج، تاتش سكرين، كاميرا خلفية، سنترلوك، إضائة LED، كشافات زينون.

السعر: 15000 ريال سعودي (نقدي فقط). خامسا سيارة جمس يوكن: موقع السيارة: مدينة جده، حي النسيم.

السيارة مستعملة موديل عام 2004 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

اللون: ذهبي (بدهانها الأصلي)، لا تشكو من الحوادث.

عداد الكيلومترات: فوق 200 ألف كم.

كماليات بالسيارة: مثبت سرعة، تكييف، ABS، أيرباج، مرايا كهربائية جانبية.

السعر: 14500 ريال سعودي (نقدي فقط).

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