نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اتراج 2023 Mitsubishi Attrage في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص لديهم فضول كبير حول معرفة أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اتراج 2023، وزاد البحث على ذلك خلال الفترة الأخيرة على جميع محركات البحث وبالفعل تم الإعلان عن السعر والمواصفات من خلال شركة دايموند موتورز التي تعتبر الوكيل الخاص بماركة ميتسوبيشي اتراج ويتم معرفة ذلك من خلال السطور القادمة.

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اتراج 2023

تم تحديد أسعار ومواصفات السيارة التي تم تقديمها بفئة واحدة فقط في الأسواق المحلية وتم تحديد السعر والمواصفات كالآتي:

يصل سعر السيارة إلى 320 ألف جنيه مصري وذلك السعر في شهر سبتمبر 2022.

سيارة ميتسوبيشي اتراج فئة من فئات السيارات السيدان.

السيارة لديها محرك به 3 إسطوانات سعر الاسطوانة الواحدة 1.2 لتر وهذا القدر قوته حوالي 76 حصان.

أقصى قوة للسيارة عند الدوران يكون 100 نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي أوتوماتيكي يصل إلى 6 سرعات.

طول السيارة من الخارج يبلغ حوالي 4305 مم.

أما عرض السيارة من الخارج يبلغ حوالي 1670 مم.

وبالنسبة للارتفاع من الخارج فهو يبلغ 1515 مم.

تتميز سيارة ميتسوبيشي اتراج بجميع وسائل الأمن والسلامة والتي منها وجود 2 وسادة هوائية، مزودة بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، كما أنها مزودة بنظام الفرملة المساعدة، يوجد بها شدادات لحزام الأمان، كما يوجد بها نظام يعمل على التحكم في ثبات السيارة، ونظام التحكم في المرتفعات.

ومن ناحية الإضاءة فإن السيارة مجهزة بعدة مصابيح وهي مصابيح هالوجين، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مصباح التوقف الليد.

أنا بالنسبة للاكصدام الامامي، و الاكصدام الخلفي فهو بنفس لون السيارة.

المقابض الخارجية للسيارة بنفس لون السيارة أيضًا.

المقابض الخارجية للسيارة بنفس لون السيارة أيضًا. المرايات الموجودة على الأبواب ألوانها متناسقة مع ألوان السيارة، بالإضافة إلى أنها مزودة بمصباح لوضوح الرؤية، وتتميز المرايات بأنها كهربائية.

في نهاية مقال أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اتراج 2023، تعرفنا على الأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارة سواء من الداخل أو من الخارج، وذلك لكي يستطيع أي شخص الإطلاع على جميع المواصفات قبل شرائها، والتعرف على السعر أيضًا للتأكد من إذا كانت مناسبة له أم لا.