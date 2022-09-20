انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سيارة نيسان ماكسيما 2023.. مينفعش فلوسك تروح غير على العربية دي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تودّع فئة نيسان ماكسيما الأسواق مع مطلع العام الجاري، حيث قررت الشركة الأم أن توقف إنتاج موديل ماكسيما بدءًا من عام 2023 وبهذا نكون أمام آخر الإصدارات، الأمر الذي يجعل عملاء نيسان وزبائنها الراغبين بشراء الإصدار الجديد أن يسارعوا للشراء متسائلين عن سبب إيقاف الإنتاج، من جهتها بررت نيسان ذلك برغبتها بإنتاج وتصنيع المزيد من الإصدارات والفئات الجديدة، الأمر الدي يدفعها لذاك القرار.

سعر ومواصفات نيسان ماكسيما 2023باعتبارها آخر الإصدارات، ودّعت نيسان هذه الفئة بأن زوّدت عربتها الجديدة بوسائل وتقنيات متكاملة من حيث الراحة، الرفاهية وتكنولوجيا القيادة الحديثة، وهذه أبرز المواصفات:

محرّك رباعي الأسطوانات يولّد قوة قدرها 300 حصان.

منظومة الوسائد الهوائية موزعة في كل المقاعد.

نظام موانع الانزلاق.

تستهلك السيارة 8.5 لتر من الوقود لكل 100 كم.

حماية بلاتينية لكامل العربة.

شاشات بدقة عالية مع مكيفات.

كما تضم سيارة نيسان ماكسيما نظام مكبر صوت متكامل، ناهيك عن الفرش الجلد الكامل ها الذي تم تنجيده عن طريق الضغط.

سعر سيارة نيسان ماكسيما 2023 في مصر