نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة في السعودية الأكثر طلباً لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة أصبح هناك العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ممن ليجأون إلى شراء السيارات المستعملة، وخلال هذه المقالة في مُحيط سنقدم لكم كل ما يخص الأسعار اليوم في السيارات المستعملة بكافة أنواعها وموديلات المختلفة والمتنوعة، وذلك حتى تتمكنوا من إيجاد ما يناسبكم منها.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية الاكثر طلباً لعام 2022

حيث أن أسعار السيارات المستعملة في السعودية، مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة أصبح هناك العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ممن ليجأون إلى شراء السيارات المستعملة، أسعار السيارات المستعملة في السعودية، مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة أصبح هناك العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ممن ليجأون إلى شراء السيارات المستعملة، ومن خلال هذه المقالة في سنقدم لكم كل ما يخص الأسعار اليوم في السيارات المستعملة بكافة أنواعها وموديلات المختلفة والمتنوعة، وذلك حتى تتمكنوا من إيجاد ما يناسبكم منها.

اسعار السيارات المستعملة في السعودية لعام 2022

تعتبر تويوتا كامري 2008 من أفضل السيارات في السعودية من حيث السعر، فهي لا تتعدى 18 ألف ريال ولا تقل عن 16 ألف ريال، وهذا يجعل متوسط ​​سعر البيع يصل إلى 17 ألف ريال سعودي.

وصلت تويوتا كامري 2011 إلى أعلى سعر لها 24000 ريال بعد أن كان أدنى سعر بيع لها 5000 ريال، وبما أنها من أشهر أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية، فإن متوسط ​​سعر بيعها هو 7000 ريال.

أما بالنسبة للسيارات الأحدث ومنها تويوتا كورولا 2013، فإن متوسط ​​سعر البيع 19 ألف ريال، أي أن سعر البيع لن يزيد عن 23 ألف ريال ولا يقل عن 18 ألف ريال.

أما سعر تويوتا يارس 2014 فقد بلغ 21 ألف ريال بعد بيعها بـ 23 ألف ريال لكن مالكها تعهد بألا يقل سعر البيع عن 19 ألف ريال.

من المحتمل أن تكون تويوتا كورولا 2015 موجودة في سوق السيارات المستعملة بسعر 37 ألف ريال وهو متوسط ​​سعرها بعد تخفيض حد البيع الأقصى الذي كان 38 ألف ريال لكن البائع يطلب ألا يكون السعر أقل. من 36000.

من المحتمل أن تكون تويوتا كورولا 2015 موجودة في سوق السيارات المستعملة بسعر 37 ألف ريال وهو متوسط ​​سعرها بعد تخفيض حد البيع الأقصى الذي كان 38 ألف ريال لكن البائع يطلب ألا يكون السعر أقل. من 36000. أما تويوتا كورولا 2017 فهي متوفرة في سوق السيارات السعودي بسعر 36 ألف ريال سعودي، بعد أن بيعت بسعر يتراوح بين 36000 و 38000 ريال سعودي.

بعض النصائح التي يمكنكم أتباعها عند شراء أي سيارة مستعمله