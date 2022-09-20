سيارات مستعملة للبيع في السعودية بسعر رخيص

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية، الكثير والكثير من سيارات تويوتا وهيونداي وفورد تم توافرها في أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بأسعار مذهلة وذات إمكانيات ممتازة. سيارة مستعملة رخيصة للبيع: متوفر في سوق السيارات للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2014 مستعملة.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة للبيع في مدينة الدمام.

كما أن سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 15000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة تويوتا كورولا بالتقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 170000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

تم تجهيز السيارة تويوتا كورولا بفرش قماش وفتحة سقف وباور ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد وبلوتوث ومدخل يو إس بي

السيارة تحتوي على حساسات أمامية وحساسات خلفية وإنذار وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0599461785 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966599461785. سيارة للبيع هيونداي اكسنت 2018: يوجد للبيع كاش سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2018 مستعملة.

السيارة هيونداي أكسنت متواجدة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 20000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل 140000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت متواجدة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بهيكل من السيدان.

محتويات السيارة هيونداي أكسنت عبارة عن باور ومكيف وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومشغل دي في دي وجنوط.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596563794 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966596563794. بيع سيارة في جدة: للبيع سيارة فورد إكسبلورر أول إستخدام 2008 مستعملة للبيع في مدينة جدة. سعر بيع السيارة فورد إكسبلورر مستعملة 15000 ريال سعودي. عداد المسافات المقطوعة في السيارة فورد إكسبلورر سجل 220000 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة فورد إكسبلورر أوتوماتيك. اللون الخارجي في السيارة فورد إكسبلورر أزرق. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد إكسبلورر مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0500660378 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966500660378.

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