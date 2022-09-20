نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص ومناسب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا وكيا المستعملة تعتبر من أشهر السيارات التي تباع في معارض السعودية، لأنهم يتميزون بألوانهم الجذابة والفريدة وإمكانياتهم المذهلة، والتي تجعل معظم المواطنين يريدون شراؤهم وقيادتهم، لذلك سوف نتحدث اليوم في هذا المقال عن سيارات تويوتا وكيا المستعملة في السعودية. سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٣ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٣ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من القماش.

يوجد بهذه السيارة سبويلر خلفي وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٨٨ ألف كيلو متر.

توجد هذه السيارة في مدينة عرعر.

تعرض سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٣ للبيع بسعر ٧,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٢,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و١,٠٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0583868166,+966583868166. للبيع سيارة كيا اوبتيما ٢٠١٧ مستعملة سيارة كيا اوبتيما ٢٠١٧ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، وباور وريموت كنترول، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مشغل دي في دي ومشغل اسطوانات، ومبدل أقراص، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، وجهاز إنذار.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٩٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حفر الباطن.

تعرض سيارة كيا اوبتيما ٢٠١٧ للبيع بسعر ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٥,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و١,٠٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0583452838,+966583452838. سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٥ مستعملة للبيع سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٥ تتمتع بلون رمادي داكن، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها رمادي داكن مثل لون السيارة من الخارج، واربع أبواب لا يوجد بهم أي صدمات أو خدوش، وجنوط قوية لونها فضي، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش الأسود والبيج.

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