نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالسعودية بسعر 6000 ريال سعودي كاش أو تقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالسعودية بسعر اقتصادي لفتت انتباه الكثيرين من المواطنين والمقيمين بالمملكة التي تحتوي على أسواق كثيرة لبيع السيارات، بماركة وموديل وعداد ممشى موضح وسيارة مناسبة الظروف المادية للمشتري، وتلك الأسواق تقوم بخدمة كل من يرغب في أن يحصل على سيارة بحالة جيدة فليتابع معنا أقوى عروض السيارات المستعملة بالسعودية.

سيارات مستعملة بالسعودية بسعر اقتصادي

تمتاز المملكة العربية السعودية بأن لها خصائص محددة في السيارات التي تمر في طرقاتها وشوارعها فلابد من أن تكون سيارة قوية بمواصفات خليجية أو أوربية، فيتوفر سيارة كامري من تويوتا أوتوماتيك موديل 2008، بها فتحة سقف، مقاعد السيارة من القماش، مكيف هواء بارد، نظام الفتح الذكي سنتر لوك.

كما أن السيارة تويوتا كامري 2008 بها ريموت كنترول. مرايا السيارة كهربائية. فرش مقصورة السيارة من الجلد. ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك بعدد 6 سرعات. لون طلاء السيارة الخارجي أبيض بحالة جيدة. تم قيادة السيارة مسافة 186 الف كيلو متر. نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية. زجاج من الفامية للخصوصية داخل السيارة.

سيارة مستعملة موديل 2007 تويوتا كورولا

سيارة خفيفة على الطريق حالة السيارة مستعملة، ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك، سيارة نصف فل، زجاج السيارة كهربائي الأمامي والخلفي، السيارة من الخارج باللون الفضي أو الرمادي من الداخل السيارة باللون البيج، تتواجد السيارة في مدينة بريدة بالمملكة.

كما أن السيارة تويوتا كامري بها أنظمة أمان بوجود حساسات أمامية. والسيارة تويوتا كامري بها وسائد هوائية جانبية وأمامية. نظام الفرامل للسيارة بتوزيع قوة الفرامل بخاصية EBD. نظام الفرامل للسيارة بنظام مانع الانغلاق ABS. كما أن السيارة بها حساسات خلفية. سعر السيارة في حالة الكاش كما ورد من المالك 6000 ريال سعودي. السعر للسيارة بالتقسيط 7000 ريال سعودي.

سيارة مستعملة هيونداي النترا موديل 2018

يتوفر في معرض السيارات سيارة هيونداي النترا طراز عام 2018، السيارة بمحرك بسعر 1600 لتر، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك، تم قيادة السيارة مسافة 105 الف كيلو متر، لون السيارة الخارجي فضي، وقود السيارة المستخدم البنزين، تتواجد السيارة بمعرض سيارات في مدينة جدة.