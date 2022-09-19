نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا يارس الجديدة فى المملكة السعودية بالتقسيط المريح بسعر رخيص بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا يارس الجديدة ، كثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية لديهم رغبة كبيرة في الحصول على سيارات تويوتا يارس الجديدة والمختلفة، والمانع الوحيد الذي لا يجعلهم يخطوا تلك الخطوة هو ارتفاع سعر السيارات، ولكن من الآن يمكن للجميع الاستمتاع بسيارات تويوتا من خلال الاستمتاع بأقوى عروض التقسيط المتاحة في المملكة العربية السعودية والتي تمكنهم من الحصول على السيارة بجميع فئاتها، ونحن سوف نستعرض لكم أهم العروض التي يمكن الاستفادة منها للحصول على السيارة.

أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا يارس الجديدة

عبد اللطيف جميل دائماً يفاجأ العملاء بتقديمه لمجموعة مختلفة وقوية من العروض على جميع ماركات السيارات، ولكن اليوم يقدم عروضه على سيارات تويتا يارس الجديدة ومن ضمنها الآتي:

سيارة تويوتا يارس 1.5 واي شركات 2022

تتمتع تلك السيارة بالراحة والسهولة حيث يتم فتح السيارة من خلال استخدام الريموت بها أقفال آلية خاصة بالأبواب، تمتلك نوافذ كهربائية ومرايا جانبية تعمل هي الأخرى بالكهرباء، يوجد بها مكيف يدوي.

أما للترفيه والتكنولوجيا فهي تحتوي على اتصال يو إس بي ومدخل Aux وبلوتوث و4 مكبرات صوت، تستهلك من الوقود 20 كم/ لتر وتبلغ سعة المحرك 1.5 لتر ويولد قوة 105 حصان، سعر السيارة 58.190 ريال سعودي.

تويوتا يارس 1.5 واي 2022

تعد واحد من سيارات تويوتا من فئة سيارة سيدان وهي من نوع دفع العجلات الأمامي، يبلغ حجم المحرك 1.5 لتر وعدد 4 اسطوانات ليولد المحرك قوة تصل إلى 105 حصان، السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ومن الوقود تستخدم البنزين ومعدل الاستهلاك يكون 20 كم/ لتر ويبدأ سعر السيارة 58.538 ريال سعودي.

تويوتا يارس 1.5 واي بلس 2022

تعد من ضمن سيارات سيدان ومن نوع دفع العجلات فيها دفع أمامي يبلغ محرك السيارة 1.5 لتر بينما تحتوي على عدد 4 أسطوانات ويولد قوة تقدر بحوالي 105 حصان، كما مزود بناقل حركة أوتوماتيك ونوع الوقود الخاص بنظام المحرك هوز البنزين، ويذكر أن معدل استهلاك السيارة للوقود 20 كم/ لتر، أما عن وسائل الترفيه والتكنولوجيا متوفر بها اتصال يو اس بي وبلوتوث وسعر السيارة يبدأ من 60.950.

سيارة تويوتا رايز 2022 xlE

هي سيارة من فئة سيارات عائلية ونوع دفع العجلات بها دفع أمامي ويبلغ حجم المحرك 1.2 لتر تحتوي على 3 اسطوانات لتولد قوة تبلغ 87 حصان ومزود بناقل حركة أوتوماتيك وتستخدم من الوقود البنزين ويذكر أن استهلاك الوقود 20.2 كم/ لتر، ويبدأ سعر السيارة من 63.595 ريال سعودي.