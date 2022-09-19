سيارات مستعملة 2013 – 2015 للبيع في السعودية بأسعار تنافسية

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كيا وجينسيس موديلات 2013 – 2015 للبيع في السعودية بأسعار تنافسية، تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة جينسيس G80 2013 أوتوماتيك مشت 213 ألف كيلو متر. المواصفات: تشغيل ذكي، سقف بانوراما، حساسات، كاميرا خلفية، فرامل مانعة للانغلاق، جنوط مقاس 19 بوصة، إضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، دخول ريموت، تحكم من طارة المقود، مساعد اصطفاف، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد جلد بتحكم كهربائي، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، منافذ للشحن والطاقة، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت. تم عمل صيانة بقيمة 7000 ريال والسيارة تحتاج إلى ماكينة والسوم وصل 25 ألف ريال.

سيارات مستعملة 2013 – 2015 للبيع

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة كيا سيراتو 2015 مشت حوالي 300 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعطي قوة 130 حصان والجير عادي. السياره جير وماكينة ومكيف وعضلات على الشرط، الهيكل الخارجي يوجد به بعض الرشوش بالاضافة إلى دقة بالرفرف الخلفي اليمين. المواصفات: مقاعد مخمل، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، ابواب شفط، صندوق خلفي كهربائي، تحكم كهربائي بالمقاعد، تكييف يدوي، حساسات خلفيه، وسائد هوائيه، جنوط مقاس 15 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 15 ألف ريال والسعر المطلوب 18500 ريال.

تتوفر بمدينة جيزان للبيع سيارة جينسس G70 2013 مشت أكثر من مائة ألف كيلو متر بقليل، محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي يعطي قوة 252 حصان والجير أوتوماتيك. المواصفات: مقاعد جلدية، مكيف مركزي، فتحات تكييف خلفية، نظام صوتي فاخر، نظام تثبيت للسرعة، فتح السيارة بالريموت، تشغيل بصمة، تحكم طارة، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، مساعد اصطفاف، تبريد + تدفئة المقاعد، سقف بانوراما، فرامل مانعة للانغلاق، وسائد هوائية جانبية، وسائد هوائية خلفية، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، السيارة بحالة ممتازة بودي وكالة وقد وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال.

سيارات مستعملة بسعر رخيص

تتوفر بالمنطقة الشرقية للبيع سيارة كيا كرنفال فل كامل 2013 مستعملة مشت حوالي مائتي وأربعين ألف كيلو متر، محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي يعطي قوة 260 حصان والجير أوتوماتيك، المحركات ممتازة وسليمة من أي عيب، الاستمارة والفحص جديدين. المواصفات: صندوق خلفي كهربائي، حساسات خلفية، وسائد هوائيه، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX، ابواب شفط، جنوط مقاس 17 بوصة وغيرها من المواصفات. وصل أعلى سوم إلى 16 ألف و500 ريال.