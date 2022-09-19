نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل بدون مقابل هيونداي وتويوتا موديلات حديثة بأسعار قوية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك سيارات تويوتا وهيونداي كثيرة للتنازل في المملكة العربية السعودية، وهناك إقبال كبير على هذه السيارات نظرًا للمزايا الكبيرة التي تقدمها حيث أنه يمكن شرائها بنظام التقسيط عبر البنوك وهو الأمر الذي لا يتطلب دفع كامل سعر السيارة كاش في وقت الشراء ولكن يتم تسديد الثمن بالتقسيط المريح، وهناك موديلات حديثة ضمن المعروض في سوق السيارات المستعملة وفيما يلي بعض من هذه الموديلات المتميزة. سيارات للتنازل هيونداي وتويوتا موديلات حديثة بأسعار قوية 100% هناك سيارة هيونداي سوناتا موديل السيارة هو 2022، لون السيارة هو اللون الكحلي.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة بحالة الوكالة، ممشى السيارة هو 17 ألف كيلومتر.

القسط الشهري للسيارة هو 1900 ريال سعودي وإجمالي المبلغ الباقي 150 ألف ريال.

دفعة السيارة الأولى كانت 20 ألف ريال والتكيش 125 ألف.

جهة التنازل البنك الأهلي والموتر مشروط وملاحظات السيارة لا يوجد.

بودي السيارة بحالة الوكالة وكذلك حالة السيارة من الداخل.

شروط البنك للتنازل يجب أن يكون صافي الراتب لا يقل عن 8 آلاف ريال.

حالة كفرات السيارة جيدة وكذلك حالة الزجاج بالإضافة المصابيح الأمامية والخلفية بحالة جيدة. سيارة تويوتا موديل حديث للتنازل بدون مقابل في المملكة العربية السعودية هناك سيارة كامري موديل 2022، جهة التنازل مصرف الراجحي، قير السيارة اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه وقود السيارة بنزين، قسط السيارة هو 1773 ريال، السيارة للتنازل بدون مقابل.

الدفعة الأخيرة هي 51 ألف كيلومتر، ضمان السيارة يشمل صيانة 5 و10 آلاف كيلومتر.

تم إجراء الصيانات الدورية للسيارة في الوكالة، ممشى السيارة 3500 كيلومتر.

فئة السيارة هو gle وبودي السيارة باللون الفضي، حالة السيارة من الخارج بحالة الوكالة.

كفرات السيارات بحالة جيدة وجميع زجاج السيارة بدون ملاحظات إطلاقا. يارس 2022 للتنازل بدون مقابل في السعودية بحالة ممتازة هناك سيارة تويوتا يارس موديل 2022 من الرياض، جهة التنازل بنك الراجحي.

وفي الوقت نفسه وقود السيارة بنزين، ممشى السيارة هو 20 ألف كم.

قسط السيارة 895 ريال والمبلغ المتبقي هو 66 ألف ريال.

السيارة من الداخل بحالة جيدة بدون ملاحظات ولا تحتاج إلى تعديل أو تجديد.

السيارة باللون الأبيض، حالة المصابيح الأمامية بدون ملاحظات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات للتنازل بدون مقابل هيونداي وتويوتا موديلات حديثة بأسعار قوية 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.