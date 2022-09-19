انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات أوبل كروس لاند موديل 2023.. الجديد شديد طلع تحويشه عمرك واشتري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إليكم سعر ومواصفات سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023، تُعد شركة أوبل الألمانية واحدةً من مكتسحي سوق السيارات العالمية بما تقدّمه دائمًا من إصدارات بمواصفات أقلّ ما يقال عنها أنها جبّارة، قوية، مواكبة لأعلى تطورات تكنلوجيا القيادة وتؤمن لركّابها أعلى درجات الرفاهية، الأمان، والقيادة الممتازة، نستعرض لكم عبر مقالنا تفاصيل الإصدار الجديد من أوبل، مبرزين أهم المميزات ومشيرين لأسعار الفئات حيث تم طرح فئتين من السيارة في الأسواق العالمية.

سعر أوبل كروس لاند موديل 2023

اعتاد عملاء وزبائن أوبل على مستوى معيّن من الجودة المقترنة بالكفاءة الموجودين في سيارات أوبل منذ نشأتها حتى اليوم، تتعمّد أوبل تذكير زبائنها في كلّ مناسبها بما آلت عليه الشركة من تطورات، تحديثات وتحسينات منذ إطلاقها حتى الآن، لتصنع أثرًا لا يُمحى من الأذهان وتستقطب زبائن أكثر من كلّ أرجاء العالم.

قبل الحديث عن الأسعار لابدّ أن نشير لأهم المواصفات، حيث تأتي السيارة الجديدة من أوبل مزودةً بمحرّك جبّار بقوة 110 حصان، ثلاثي الأسطوانات، يجتاز 100 كم خلال ساعة، ناهيك عن تجهيزات الحماية مثل منظومة موانع الإنزلاق وميزة GBS إضافةً للتكيف وتوزيع الشاشات فيها.

سعر الفئة الأولى: 470.000 جنيه مصري.

سعر الفئة الثانية: 509.000 جنيه مصري.