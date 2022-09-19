نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة كاي x3 pro موديل 2022 بالصور والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كاي x3 pro موديل 2022 بالصور والمواصفات هي سيارة تم تصنيعها بالكامل في الصين في مصانع شيري والتي وضعت عليها علامة كاي كعلامة اقتصادية ، أما في مصر يتم تقديم السيارة من خلال الوكيل المحلي نيو موتورز عادل ،ويوجد فئتين من التجهيزات لهذه السيارة ،وتعتبر سيارة كاي x3 pro موديل 2022 سيارة كروس أوفر مدمجة الحجم مبنية علي قاعدة بناء T1X وتتميز بوجود نوعين من المحركات بالسيارة، ونوع هيكل السيارة SUV بالإضافة إلي شبكات أمامية عملاقة ومصابيح أمامية LED ومرايا جانبية كهربائية التحكم .

سيارة كاي x3 pro موديل 2022 بالصور والمواصفات

تتميز سيارة كاي x3 pro موديل 2022 بالصور والمواصفات بالعديد من المميزات والمواصفات عن غيرها من السيارات بالإضافة إلي مظهرها الأنيق والجذاب وقوة أدائها وفيما يلي سوف نعرض مواصفات السيارة بالتفصيل .

مواصفات كاي x3 pro موديل 2022

تتميز كاي x3 pro موديل 2022 بوجود محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعته 1500 سي سي ويتمكن هذا المحرك من إنتاج قوة قدرها 116 حصان وعزم دوران 143 نيوتن/متر ،ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 7 سرعات بالإضافة إلي وجود محرك آخر سعته 1500 سي سي تربو وينتج هذا المحرك قوة 156 حصان وعزم الدوران 230 نيوتن/متر ،وناقل الحركة CVT مكون من 9 سرعات أوتوماتيكية ،أما عن أبعاد السيارة فهي عبارة عن طول السيارة 4400 مم، والعرض 1831 مم ،والارتفاع 1653 مم، كما تركز السيارة علي قاعدة عجلات 2632 مم، وترتفع السيارة عن الأرض بمقدار 16 سم، والفئة الأولي بالسيارة بها فتحة سقف عادية أما الفئة الثانية بها فتحة سقف بانوراما.

مميزات سيارة كاي X3 برو

تتميز السيارة بوجود جميع وسائل الأمان بالإضافة إلي مميزات تقنية وهي كالآتي:

وجود 4 وسائد هوائية بالسيارة كوسائل للأمان.

وجود فرامل ABS و EBD .

فتحة الباب بصمة.

تحتوي السيارة علي تكييف ديجيتال.

وجود مرايا ضم كهربائية.

ترتكز السيارة علي جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولي و 18 بوصة للفئة الثانية.

تحتوي علي ريموت للتحكم عن بعد.

يوجد بالسيارة شاحن لاسلكي لشحن الهواتف.

كرسي السائق مريح ومعدل كهربائياً.

تحتوي السيارة علي معظم وسائل الراحة والرفاهية.

تحتوي السيارة علي شاشة LCD قياس 10.25 بوصة.

عيوب سيارة كاي X3 برو

المكيف الخلفي يفتقد فتحات التهوية الخلفية .

أسعار سيارة كاي x3 pro موديل 2022

يوجد فئتين لهذه السيارة ولكل فئة سعر معين