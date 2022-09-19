نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات لكزس في جدة بـ15 ألف ريال وأكثر مستعملة استعمال نظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات لكزس في جدة بـ15 ألف ريال مستعملة فيما أعلى لكل هواه ركوب هذه السيارة، نعرضها بسعر المستعمل وبحالات جيدة وممتازة، تعد سيارات LEXSES من السيارات الرائدة والتي تتميز بقوة محركها وهيكلها، وتعد أيقونة متميزة في عالم السيارات الرائدة، نقدم سيارات لكزس مستعملة في جدة بسعر رخيص مع المواصفات وحالة كل سيارة وعداد الممشى. سيارات لكزس في جدة بـ15 ألف ريال لكزس RX350 موديل 2003 مستعملة سيارة دفع رباعي عائلية وهيكلها ذاو تصميم رياضي وشبابي تسع حوالي ٧ أفراد، تأتي بمحرك قوي حيث يسع 4600 سي سي والناقل الحركي الخاص به اوتوماتيك ذو 8 أسطوانات وله 6 سرعات، تنتج السيارة من التربو حوالي 312 حصان وعزم الدوران 466 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة 380 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الربوة.

السيارة قد أعيد دهانها جزئيا.

حالة السيارة جيدة، ولكن تعرضت لخدوش وشقوق وتلف بسيط نتيحة الاستعمال.

سعر لكزس Rx350 مستعملة في جدة 15 ألف ريال. لكزس GS300 موديل 2005 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم تصلح للعائلات وأيضا الشباب، تتميز بمحركها الذي يسع من البنزين حوالي 4500 سي سي وناقل ابحركة اوتوماتيك ذو 8 أسطوانات و6 سرعات، وينتج من القوة 306 حصان وعزم دوران 455 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الريان.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث أو أعطال ولا تشكو من شيء.

أعيد دهانها كليا.

تحتوي على كاميرا مراقبة خلفية، وسائد هوائية، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، فتحة سقف، شاشة وسائط تعمل باللمس، نظام ملاحة، مثبت سرعة، أنظمة حماية، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، كراسي من الجلد، نوافذ ومرايات كهربائية.

سعر ليكزس Gs300 مستعملة في جدة 25 ألف ريال. لكزس Gs340 موديل 2005 مستعملة سيارة سيدان تصنف كسيارة عائلية بفضل مقصوراتها الفسيحة وهيكلها الكبير، تأتي بمحرك أوتوماتيك له 8 أسطوانات وتأتي بسعة 5500 سي سي وتنتج قوة 279 حصان وعزما 523 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 150 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي مشرفة.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا وبدون حوادث.

أعيد دهانها كليا.

تحتوي على شاشة لمس، كراسي جلد، كاميرا مراقبة، وسائد هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، أنظمة حماية، نظام حماية، مثبت سرعة.

سعر GS340 مستعملة في جدة 28 ألف ريال.

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