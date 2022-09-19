نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا كورولا بسعر رخيص في السعودية احصل عليها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية لعام 2022م والتي تم عرضها على أحد موقع بيع وشراء السيارات الموجودة عبر الإنترنت، حيث هناك بعض المواقع التي توفر إمكانية عرض السيارات عبر الإنترنت ومتاح عليها الكثير من السيارات من جميع ماركات السيارات وعليها مميزات رائعة، والسيارات المستعملة هي ملجأ للكثير من المشترين الذي يحتاجون إلى سيارة بحالة جيدة وإمكانيات ممتازة وبسعر مناسب لميزانيتهم المادية وهذا هو ما سنقوم بتقديمه لكم فيما يلي.

سيارات مستعملة في السعودية

1. سيارة تويوتا كورولا 2007

تم إصدار سيارة تويوتا كورولا في بدايات عام 2007 الميلادي في اليابان وانتشرت بعد ذلك في باقي أسواق السيارة، وتتميز السيارة المستعملة والمقدمة منها في الرياض بأن سعرها يبدأ من حوالي 10 آلاف ريال سعودي، وتستطيع أن تسير حتى مسافة تبلغ 280 ألف كيلو متر بوقود البنزين، بالنسبة إلى موتور السيارة فهو محرك قوي ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا، ولون السيارة الخارجي فضي وتتكون من أربعة أبواب، ولأي استفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع صاحب السيارة نفسه على رقم +966582084266.

2. سيارة تويوتا كورولا 2013

تعد سيارة تويوتا كورولا من السيارات المميزة والتي تتمتع بهيكل خارجي جذاب وتم إصدارها في سنة 2013م في جمهورية اليابان وبعدها في النصف الأول من 2013م بدأت يتم تصديرها إلى جميع أسواق السيارات الأخرى، وعدد الكيلو مترات التي يمكن أن تسير بها السيارة هي 168 ألف كيلو متر، يقترن الموتور بقير يعمل أوتوماتيكي ويعمل بوقود البنزين ولونها الخارجي أبيض، سعر بيع السيارة 7 آلاف ريال سعودي وللتواصل مع مالك السيارة يمكنكم الاتصال على رقم +966508092962.

3. سيارة تويوتا كورولا 2010

السيارة مقدمة بسعر يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي في الرياض، ومن أبرز مواصفاتها أن لونها الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا، تستطيع أن تسير مسافة تصل إلى168 ألف كيلو متر، والمواصفات الأكثر دقة يمكنكم الحصول عليها من صاحب السيارة بشكل شخصي من خلال رقم +966592597715.

4. سيارة تويوتا كورولا 2007

يمكن للسيارة أن تسير حتى 64 ألف كيلو متر مسافة ومتوفرة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من حوالي 10 آلاف ريال سعودي، تتكون السيارة من أربعة أبواب وناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي، للحصول على أدق التفاصيل يمكنكم التواصل مع مالك السيارة نفسه على رقمه الخاص.