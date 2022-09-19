نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 8 آلاف ريال سعودي امتلك سيارتك المستعمله تويوتا كورولا ويارس بحاله كالجديد في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسعر 8 آلاف ريال سعودي امتلك سيارتك المستعمله بأسعار تصل إلى أقل من 10 آلاف ريال سعودي نقدم لكم أفضل حزمة من سيارات مستعملة للبيع في السعودية يمكنك الحصول عليها من سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة، حيث تم الكشف عن أربع سيارات ذات إمكانيات وحالة جيدة من الداخل والخارج على أحد المواقع الخاصة ببيع السيارات إلكترونيًا، حيث أن هذه المواقع هي الأكثر رواجًا في الفترة الحالية حيث أنه من خلال تصفحك الإلكتروني يمكنك معرفة السيارة التي ترغب في شراءها.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية

1. سيارة تويوتا يارس 2013 مستعملة

السيارة تم إطلاقها في عام 2013م وهي حالتها الآن مستعملة في أحد مناطق الرياض داخل المملكة العربية السعودية، عداد السيارة يحسب حتى 317 ألف كيلو متر ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي، ومزودة بنظام تكييف قوي وتتكون من أربعة أبواب وسعر بيع السيارة يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي ويمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل على رقم 966583646429.

2. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

لون السيارة من الخارج هو اللون الأزرق الجذاب وهيكلها الخارجي مميز بالرغم من إصدارها منذ عام 2006م وهي سنة بعيدة عن الآن، السيارة متوفرة الآن مستعملة بعداد 150 ألف كيلو متر في الرياض السعودية بسعر يبلغ حوالي 8 آلاف ريال سعودي وتتكون السيارة من ناقل حركة أوتوماتيكي وأربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 966590098294.

3. سيارة تويوتا كورولا 2005 مستعملة

السيارة من الخارج تتميز بجاذبية كبيرة بالنسبة إلى بعض الأشخاص التي تفضل هذا الشكل من السيارات، وبالرغم من إصدارها في عام 2005م إلا أنه لا يزال عليها طلب كبير حتى وقتنا الحالي، السيارة سعرها يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وتم فحصها من الخارج والداخل والتأكد من جودتها وإمكانياتها العالية، عداد السيارة يقوم بالعد حتى 340 ألف كيلو متر مسافة في وقت قصير والوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين ولأي معلومات أخرى اتصل على رقم 966594377232.

4. سيارة كيا سورينتو 2005 مستعملة

هذه السيارة من السيارات الأعلى طلبًا في الأسواق وتم إطلاقها في عام 2005م وسعر السيارة مستعملة يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وأقصى مسافة يقوم العداد بحسابها هي 290 ألف كيلو متر ولأي معلومات أخرى يمكنكم التواصل مع مالك السيارة على رقم 966532261779.