احصل على سيارة هيوندي النترا بالتقسيط….ب500 ريال عرض تقسيط سيارة هيوندي النترا بمواصفات ومميزات عالية احصل عليها الان 

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عمر شويل - جدة ب500 ريال عرض تقسيط سيارة هيوندي النترا بمواصفات ومميزات عالية، تعتبر سيارة هونداي من أفضل أنواع السيارات المستعملة المطروحة للبيع في المملكة العربية السعودية، وتتمتع هذه السيارة بالعديد من المميزات الرائعة كما تتمتع بالقوة والتصميم الجذاب للغاية، ومن مميزات هذه السيارة انك يمكنك شراؤها بدفع ثمنها على مجموعة من الأقساط، وهذه الطريقة الخاصة بالدفع تسهل عليك عملية الشراء لأنها تلائم ظروف العديد من الأشخاص.

ب500 ريال عرض تقسيط سيارة هيوندي النترا

العديد من المواطنين المقيمين بالسعودية يقبلون علي شراء العديد من السيارات المستعملة الموجودة بالمملكة ويبحثون عن هذه السيارات بشكل كبير، ومن أكثر السيارات المستعملة التي يتم البحث عنها ويريدون شراؤها سيارة هونداي لأن هذه السيارة تتمتع بماكينة قوية رائعة للغاية وتعمل هذه السيارة بالوقود الديزل والبنزين.

مواصفات سيارة هيونداي النترا 2012

تنتج شركة هيونداي العديد من الموديلات ومن ضمنها هذا الموديل الذي نتحدث عنه والذي يتمتع بمجموعة من الخصائص والمميزات وهي:

تتمتع سيارة هيونداي موديل 2012 باللون الفضي اللامع، كما تتمتع السيارة بشكل وطراز اتوماتيك رائع، وماكينة لا تعمل الا بالبنزين.

المقاعد الأمامية والخلفية الخاصة بهذه السيارة مصنوعة من الجلد، كما تتمتع السيارة بمرايات أمامية لها نفس لون هذه السيارة من الخارج.

تتمتع السيارة بفتحة سقف ومكيف يتمتع بدرجة برودة عالية كما تتمتع السيارة بريموت كنترول وباور.

تحتوي السيارة على نوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وتحتوي السيارة على راديو كاسيت ومشغل دي في دي ومبدل أقراص وبلوتوث ومشغل اسطوانات.

كما تتميز السيارة بنظام توزيع خاص بقوة وقدرة الفرامل، وتتمتع بحساسات خلفية.

تتميز السيارة بنظام يحميها من السرقة وتحتوي على وسائد هوائية للسائق.

تتميز السيارة بقفل مركزي خاص خاص بالأبواب وجهاز إنذار وتتمتع بكاميرا خلفية وكشافات ضباب.

يمكنك قطع 221,000 الف كيلو متر بالسيارة.

عرض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2012