نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض تقسيط كيا في السعودية فئات منوعه بأفضل الاسعار وأقل قسط شهرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض تقسيط كيا من الجبر للتمويل هي من أكثر العروض التي ينتظرها المشترون من وقت إلى آخر، حيث تعد مجموعة الجبر للسيارات في المملكة العربية السعودية هي واحدة من أشهر شركات بيع السيارات داخل المملكة والتي تقوم بعمل عروض تقسيط مميزة على بعض السيارات وتقدم السيارات العالمية الشهيرة من أفضل الشركات ومنها شركات كيا وهيونداي وتويوتا وغيرهم، وسنقدم حزمة من عروض التقسيط على أسعار بعض سيارات كيا.

عروض تقسيط كيا من الجبر للتمويل

قدمت شركة الجبر للتمويل عروض تقسيط على بعض سيارات كيا السعودية وكانت كالآتي:-

1. سيارة كيا k8 LX 2022

كان عرض التقسيط من مجموعة الجبر للتمويل على هذه السيارة مميز حيث أن مدة سداد الأقساط تبلغ 60 شهر أي خمس سنوات، وسعر السيارة الكلي يبدأ من 139 ألف و148 ريال سعودي وأول قسط من سعر السيارة يبلغ 2.581 ريال سعودي والدفعة الأولى من سعر السيارة تبلغ حوالي 13.915 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 41.745 ريال سعودي.

2. سيارة كيا K8 EX mid 2022

يبلغ سعر السيارة الكلي حوالي 170 ألف و198 ريال سعودي، وأول دفعة من قسط السيارة تبلغ 17 ألف و20 ريال سعودي بينما آخر دفعة تصل إلى 51 ألف و60 ريال سعودي والقسط الذي يتم دفعه شهريًا على مدار خمس سنوات قيمته تصل إلى ثلاثة آلاف و156 ريال سعودي، والسيارة لونها الخارجي نحاسي وتتكون من أربعة أبواب بهيكل خارجي جذاب ولامع.

3. سيارة كيا K8 EX FULL 2022

بالنسبة إلى موديل إي إكس فل من سيارة كيا K8 فسعرها يبدأ من حوالي 194 ألف و348 ريال سعودي في مجموعة الجبر للتمويل، أول دفعة يتم دفعها من قسط السيارة بعد عقد البيع تبلغ 19 ألف و435 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 58 ألف و305 ريال سعودي والقسط الشهري قيمته تبلغ حوالي ثلاثة آلاف و604 ريال سعودي و الفترة الكلية التي يتم فيها سداد الأقساط وهي من أكثر فترات التقسيط المميزة هي خمس سنوات أي 60 شهر كاملة و يمكنك سدادها في فترات أقل بحسب قدرتك المادية.