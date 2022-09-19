نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة امتلك سيارات هيونداي مستعملة بالتقسيط إلنترا وتوسان بحالات كالجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرصة امتلك سيارات هيونداي مستعملة بالتقسيط إلنترا وتوسان في المملكة العربية السعودية، يوفر سوق المستعمل للسيارات في السعودية الكثير من السيارات التي قد تنال إعجاب وأحلام بعض الأشخاص من الذين يبحثون عن سيارات مستعملة، حيث هناك بعض المواقع التي يقوم مالكو السيارات بعرض سياراتهم عليها للبيع سواء كانت مستعملة أو جديدة مع عرض مواصفاتها وأسعارها وبذلك يوفر الموقع على المشترين عناء الذهاب إلى مكان السيارة ويمكنهم تصفحها عبر الإنترنت وفي حالة الرغبة في شرائها يتم التواصل مع مالكيها تابعوا معنا.

سيارات هيونداي مستعملة بالتقسيط في السعودية

ومن أبرز هذه السيارات التي سنقوم بعرضها لكم عبر سطور مقالنا اليوم هي كل مما يلي:-

1. سيارة هيونداي إلنترا 2022 GLS سمارت مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إنشاء هذه السيارة في عام 2022م وفئة السيارة هي جي إل إس، لون السيارة الخارجي هو اللون الرصاصي ومثلها من اللون الأبيض بنفس المواصفات ولديها شبك أمامي عريض وتقترن بناقل حركة أوتوماتيكي تتكون من عدة نقلات مختلفة ويتم تقديم السيارة بسعر يبدأ من 84 ألف و965 ريال سعودي والسيارة متاحة للتمويل.

2. سيارة هيونداي توسان 2020 GLS مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى سيارة هيونداي توسان موديل 2020 وفئة جي إل إس فهي متوفرة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بسعر كاش يبدأ من حوالي 82 ألف و800 ريال سعودي ويمكن أن تسير لمسافات تتراوح بين 80 ألف حتى 90 ألف كيلو متر وهي سيارة تتكون من أربعة أبواب ولونها من الخارج هو اللون الرصاصي.

3. سيارة هيونداي سوناتا 2020 GL

أبرز مواصفات السيارة:-

وتم إصدار سيارة هيونداي سوناتا هذه في عام 2020 وفئة السيارة هي جي إل وتعمل بوقود البنزين وتسير مسافات تتراوح بين 40 ألف حتى 50 ألف كيلو متر خلال الساعة الواحدة، لون السيارة من الخارج هي اللون الرصاصي وهيكلها الخارجي جذاب وتحتوي على شبك أمامي عريض ويتوسطها علامة شركة هيونداي وبالنسبة إلى سعر بيع السيارة الكاش يبدأ من 77 ألف و395 ريال سعودي وهي سيارة متاحة للتمويل ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات.