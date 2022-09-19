نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات مستعملة للبيع بسعر 5000 ريال.. ونصائح هامة عند الشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بسعر 5000 ريال، تعرف معنا على أفضل ماركات السيارات المستعملة التي يمكنك أن تجدها فى الفئة السعرية التي تبدأ من 5000 ريال، حيث تضم السعودية أكبر وأضخم معارض السيارات التي تمتلك تشكيلة متنوعة من أنواع السيارات التي يمكنك أن تختار من بينها ما يناسبك بسهولة، ولكن قبل أن تتخذ قرار الشراء تعرف على أفضل أنواع السيارات التي تتمتع بمميزات مناسبة بالنسبة إلى السعر، كما نخبرك ببعض النصائح التي يجب عليك اتخاذها فى الحسبان عند اختيار سيارتك.

أفضل سيارات مستعملة للبيع بسعر 5000 ريال

سيارة شيفرولية أوبترا: تعد سيارة شيفروليه أوبترا من السيارات الأكثر انتشاراً بالمملكة حيث أنها تتميز بأنها سيارة عملية ولا يكلفك مصاريف صيانتها الكثير من المال، ويمكنك أن تجد سيارة شيفرولية أوبترا مستعملة بسعر 5000 ريال بدءاً من موديلات سنة 2005، وبالرغم بأنها لا تتمتع بتصميم مميز إلا أنه يمكنك إضافة بعض التعديلات لها لكى تتناسب مع المميزات العصرية.

سيارة نيسان صنى

تعد سيارة نيسان صنى من أفضل السيارات الموجودة فى الشارع السعودي حيث أنها عالية الاعتمادية وتتمتع بالاقتصادية فى الاستخدام وتكاليف الصيانة، ويمكن أن تجد سيارة نيسان صنى مستعملة بسعر 5000 ريال فى الموديلات التي تقع ما بين 2001 إلى 2005، ويمكنك أن تحصل عليها بحالة ديناميكية جيدة ولكن قد تحتاج إلى تبديل بعض القطع لاستهلاكية الداخلية ومنها الفرامل.

سيارة تويوتا كورسيدا

تعد سيارة تويوتا كورسيدا من السيارة الجيدة التي تتواجد فى الفئة السعرية ما بين 5000 إلى 7000 ريال مستعملة فى الموديلات بدءاُ من عام 1992، وقد تجد فى هذه الفئة سيارات تتمتع بناقل الحركة اليدوي أو أوتوماتيكي حسب المناسب لك.

نصائح هامة عند شراء سيارة مستعملة

إذا كنت ترغب فى سيارة سيارة مستعملة سواء من معرض سيارات أو أفراد معلنين، فهناك بعض الإجراءات التي يجب أن تقوم بإتباعها عند اختيار سيارتك، وهى كالتالي: