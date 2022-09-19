نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن بالتقسيط احصل على سيارة تويوتا كولاور 2022 ..أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 60 شهر من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات رائعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 60 شهر، تمكن عروض التقسيط المميزة التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل إمكانية الحصول على السيارة التي يرغبها العميل دون الحاجة إلى دفع قيمة مبلغ السيارة بالكامل بتسديدها على قروض ميسرة على خمس سنوات، وتشمل العروض المميزة المقدمة عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بدون مقدم أو مصاريف إدارية ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 من خلال المقال. تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 60 شهر عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 يسمح معرض عبد اللطيف جميل لجميع العملاء إمكانية تقسيط سيارات تويوتا كورولا بقسط شهري 900 ريال سعودي.

يتم تسديد قيمة القسط الشهري على 60 شهر متتاليين تبدأ من استلام السيارة.

على أن يسدد العميل قيمة الدفعة الأولى التي تبلغ 27٫164 ألف ريال سعودي.

وتسدد الدفعة الأخيرة التي تأتي بقيمة 127٫014 ريال سعودي.

يتم إضافة المصاريف الإدارية إلى المبلغ الإجمالي للتقسيط.

كما يمكن شراء سيارة تويوتا كورولا 2022 من معرض عبد اللطيف جميل بمبلغ 79٫300 ريال سعودي. أداء سيارة تويوتا كورولا 2022 محرك الفئة القياسية من سيارات تويوتا كورولا 2022 تبلغ سعته 1600 سي سي يتكون من 4 أسطوانات

تبلغ سعته 1600 سي سي يتكون من 4 أسطوانات ينتج المحرك قوة تقدر بنحو 120 حصان.

ويصل عزم دوران تويوتا كورولا 2022 إلى 154 متر لكل متر.

يبلغ معدل استهلاك تويوتا كورولا للوقود نحو 5٫8 لتر/100 كم.

صممت التويوتا كورولا 2022 لتناسب القيادة على المناطق الوعرة أو المرتفعات.

وتحتفظ بالأمان من خلال أنظمة السلام المتوفرة مثل نظام التوازن الإلكتروني ونظام الفرامل المانعة للانغلاق.

الوسائد الهوائية التي تحمي الركاب من الاصطدام.

ونظام المساعدة على صعود المرتفعات.

عجلاتها رياضية بقياس 17 بوصة.

تشمل غطاء للمحرك وخطوط جانبية تزين أبواب تويوتا كأمري.

تتنافس مع سيارات أخرى على جودة مواد التصنيع الداخلية. عيوب سيارة تويوتا كورولا 2022 تتميز سيارات تويوتا كورولا 2022 بنظام عزل قليل الجودة حيث يتسرب الهواء إلى داخل السيارة.

بنظام عزل قليل الجودة حيث يتسرب الهواء إلى داخل السيارة. لم يتم تجهيز سيارة تويوتا كورولا 2022 بالكماليات والتقنيات الحديثة بشكل كافي.

تعتمد تويوتا كورولا 2022 على نظام الدفع الأمامي للعجلات ولا تدعم الدفع الكلي للعجلات.

يرتفع سعر قطع غيار تويوتا كورولا 2022.

كما أن الصندوق الخلفي للسيارة يتميز بصغر الحجم فلا يمكن تخزين كمية كبيرة من الأمتعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن بالتقسيط احصل على سيارة تويوتا كولاور 2022 ..أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 60 شهر من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات رائعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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