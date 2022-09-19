نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعه من افضل انواع السيارات هيونداي وتويوتا المعروضه للبيع باسعار اقل من ١٨٠٠٠ ر س في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزدهر سوق السيارات المستعملة خاصة في مدينة الرياض بتواجد أنواع كثيرة من السيارات المستعملة جميع الماركات وكافة الموديلات. ومن أكثر السيارات المتواجدة في السوق سيارات الهيونداي وسيارات التويوتا و سيارات الكيا المستعملة والذين يتواجدون بحالة ممتازة. مجموعة من أفضل أنواع السيارات المستعمله في المملكة متاح للبيع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2008: مستعملة متاحة للبيع في مدينة الرياض.

السيارة هيونداي إلنترا مستعملة تباع بسعر 12000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي إلنترا أبيض.

السيارة هيونداي إلنترا تم قيادتها 185000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا بها صدمة إمتصاص الغاز وقفل مركزي للأبواب ومقود كهربائي.

السيارة هيونداي إلنترا تم تزويدها بمرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف وضوء يعمل كمؤشر لإستخدام الفرامل ومصابيح أمامية للضباب ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وعجلات حديد.

السيارة هيونداي إلنترا بها مدخل AUX ومشغل أقراص ليزرية ومكيف يدوي وراديو كاسيت وبلوتوث ودخول من غير مفتاح ومدخل يو اس بي وبلوتوث.

السيارة هيونداي إلنترا بها جنوط تحكم دركسون ومثبت سرعة ولا يوجد بها أي رش والهيكل سليم. أسعار سيارة هيونداى النترا: يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بالإتصال على الرقم 00966583491458. متوفر للبيع سيارة هيونداي أكسنت موديل 2017: مستعملة متوفرة للبيع في مدينة تبوك.

سعر بيع الكاش للسيارة هيونداي أكسنت مستعملة 18000 ريال سعودي.

تباع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة بالتقسيط بسعر 20000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت تم قيادتها 136000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي أكسنت أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت بها طفاية حريق وقفل مركزي للأبواب ومقود كهربائي ومسند ذراع المقعد الأمامي وتعديل إمالة المقود. أكثر مميزات السيارة المعروضه: المميزات الخارجية في السيارة هيونداي أكسنت بها مرايا لون السيارة ومرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف مصابيح ضباب أمامية.

ونوافذ خلفية وأمامية كهربائية وعجلات حديد ومقابض الأبواب لون السيارة ومرايا الباب إلكترونية وضوء يعمل كمؤشر لإستخدام الفرامل.

السيارة تحتوي على تحكم الصوت على عجلة القيادة ومدخل AUX ودخول من غير مفتاح وراديو كاسيت ومكيف أوتوماتيك ومشغل أقراص ليزرية ومدخل يو إس بي. سعر السيارة هيونداي: للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجي الإتصال على الرقم 00966593906406.

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