نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار رخيصة سيارات مستعملة للبيع في السعودية كاش وبالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر نظام التقسيط للسيارات المستعملة أو الجديدة للمواطنين السعوديين أو المواطنين المقيمين ميزة الحصول على السيارة بدفع مبلغ من المال بسيط جداً كمقدم وتقسيط باقي سعر السيارة على دفعات تزيل عن كاهل المواطن دفع مبلغ كبير دفعة واحدة وقد لا يكون هذا المبلغ متوفر معه ولكن بنظام التقسيط يمكنك الحصول على السيارة التي ترغب بها بمقدم وقسط شهري يتناسب مع دخلك الشهري. سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2004 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2004 متاحة للبيع في مدينة بريدة.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 5000 ريال سعودي.

كما أن السيارة تويوتا كامري متاحة للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 170000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي سماوي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري مزودة بمكيف وباور وبلوتوث ومدخل يو إس بي ومدخل AUX وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0596218466 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596218466. للبيع سيارة كيا أوبتيما أول إستخدام 2017 مستعملة متوفر سيارة كيا أوبتيما أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة كيا أوبتيما مستعملة 30000 ريال سعودي.

السيارة كيا أوبتيما متاحة بالتقسيط بمقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة كيا أوبتيما سجل 190000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة كيا أوبتيما أوتوماتيك.

السيارة كيا أوبتيما متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة كيا أوبتيما البنزين.

السيارة كيا أوبتيما متوفر بها مكيف وريموت كنترول وفرش جلد وباور ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة كيا أوبتيما تحتوي على مشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومبدل أقراص ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا أوبتيما مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583452838 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966583452838.

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