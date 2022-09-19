نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالتقسيط وحالات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالتقسيط بالسعودية, من أجل تحقيق حلم الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملمة بالقيام بس شراء سيارة تتمتع بحالة ممتازة وسعر مناسب نوفر إليكم الأن زوار موقع ثقفني العديد من السيارات المستعملة بحالة جيدة وسعر متوسط وبالتقسيط المريح. سيارة تويوتا كورولا 2007 تتواجد الأن سيارة تويوتا بحالة جيدة خالية من الصدمات جاهزة على الفحص الشامل فئة كورولا إصدار عام 2007 مستعملة للبيع بمدينة الخفجي. السعر المطلوب بالسيارة 10,000 ريال سعودي والدفع كاش أو بالتقسيط.

السيارة تتمتع بالدهان الأصلي لها.

كما أن حالة هيكل السيارة الخارجي جيد بدون حوادث.

السيارة ذات مواصفات خليجية الصنع.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة هو الذهبي.

الوقود المستخدم بالسيارة تويوتا كورولا هو البنزين.

المسافة التي قطعتها السيارة من سنة الإصدار وحتى الآن سجلت بعداد الممشى 200,000 كيلو متر فقط.

للتواصل مع المالك عبر الوتس آب فقط من خلال الرقم السابق. سيارة تويوتا ياريس 2013 للبيع السيارة مستعملة تعرض للبيع بمدينة القنفذة.

السيارة تتمتع بحالة جيدة وبشرط الفحص عليها قبل الشراء.

السيارة بالدهان الأصلي بدون رش.

الهيكل الخارجي بدون حوادث ممتاز.

الدفع يمكن كاش وأيضاً بالتقسيط.

عداد الممشى سجل المسافة التي قطعتها السيارة وهى تصل إلى 130,000 كيلو متر.

مكيف السيارة يعمل وحالته جيدة.

الوقود المستخدم بالسيارة بنزين.

ناقل الحركة المستخدم بالسيارة أوتوماتيك.

المبلغ المطلوب لشراء السيارة تويوتا ياريس هو 18,000 ريال سعودي، يمكنك التواصل مع المالك للاتفاق على طريقة دفع الأقساط. سيارة تويوتا كورولا 2016 سيارات تويوتا بكل الفئات من أكثر السيارة مبيعاً لجودت صنعها والمواصفات التي تتمتع بها السيارة والتي سوف نتناولها بالتفصيل. السيارة مستعملة متواجدة الان بمدينة الرياض بمنطقة إشبيلية.

تطلب المالك مقابل التنازل عنها 27,000 ريال سعودي، والدفع يكون كاش أو بالتقسيط.

يسهل التواصل مع المالك من خلال الرقم السابق للاتفاق على كيفية سداد المبلغ بالتقسيط.

السيارة ذات مواصفات خليجية.

تتمتع بالدهان الأصلي وبحالة الهيكل الممتازة.

المسافة المقطوعة تصل إلى 100,000 كيلو متر.

الدهان الخارجي للسيارة أبيض.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك. الإضافات المتواجدة بالسيارة:- أكياس هوائية، مقبت سرعة.

سنترلوك ،وبلوتوث.

مرايا كهربائية وأضوية زينون

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