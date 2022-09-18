اقوى سيارات تويوتا اليابانية الجبارة بالتقسيط المريح في السعودية بمواصفات واسعار ولا فى الاحلام

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عمر شويل - جدة اقوى سيارات تويوتا اليابانية الجبارة بالتقسيط المريح ، أصبح من الآن الحصول على أفضل أنواع سيارات تويوتا بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، وهذا ساعد الكثير من المواطنين أن يكون باستطاعتهم شراء السيارة التي تكون من ضمن أحلامه الذي يرغب أن يحصل عليها منذ زمن وما يمنعه هو عدم توفير قيمة السيارة.

ولكن بعد أن توفرت عروض التقسيط أصبح سهلاً القدرة على شراء السيارة من أنواع تويوتا اليابانية والمعروفة بإمكانيتها ومواصفاتها الجيدة التي تجعلها السيارة الأفضل على طرقات السعودية الوعرة.

اقوى سيارات تويوتا اليابانية الجبارة بالتقسيط المريح

يوجد الكثير من موديلات سيارات تويوتا التي يمكن أن يتم الحصول عليها من خلال الاستمتاع من عروض التقسيط في المملكة العربية السعودية ومنها الآتي:

سيارة تويوتا رايز 2022 LIMITED

تعرف بأنها من السيارات العائلية ذات الدفع الأمامي للعجلات يبلغ حجم محرك السيارة 1 لتر وبه 3 اسطوانات، كما يعمل على توليد قوة تبلغ 97 حصان ومزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك من أنواع الوقود البنزين، ويستهلك 19.3 كم/ لتر، سعر السيارة يبدأ من 69.575 ريال سعودي.

سيارة تويوتا راش 2022 STD

من أفضل سيارات تويوتا التي تكون من فئة عائلية هي أيضاً من نوع دفع العجلات الخلفي، كما أنها تأتي بمحرك سعة 1.5 لتر و4 أسطوانات يقوم بتوليد قوة تصل لحوالي 103 حصان، السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

تعمل من خلال نظام البنزين وتستهلك 16.3 كم/ لتر، أما إذا تطرقنا إلى وسائل الترفيه فهي تحمل أفضل الوسائل مثلاً بها اتصال عبر يو اس بي ومشغل سي دي وبلوتوث، أيضاً بها نظام أمان و6 مكبرات صوت، وسعر تويوتا راش يبدأ من 73.255 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر 2022

تويوتا كورولا إكس إل آي من السيارات الجيدة التي تصنف من ضمن فئة سيارة سيدان وهي من نوع دفع العجلات الأمامي، بمحرك بحجم 1.5 لتر وعدد الاسطوانات 3 اسطوانات يولد قوة تصل 119 حصان وناقل حركة أوتوماتيك.

تستخدم من الوقود نظام البنزين وتستهلك من البنزين 19.6 كم/ لتر، أما الترفيه والتكنولوجيا فهي توفر اتصال يو اس بي وبلوتوث، كذلك بها أبل كار بلاي، تأتي بسعر يبدأ من 75.555 ريال سعودي.