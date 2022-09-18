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عمر شويل - جدة للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة موديل 2021 ممشى قليل بأقساط مريحة، تتوفر للتقبيل سيارة هوندا HRV 2021 مستعملة طالع عدادها 14 ألف كم فقط، ماكينة 4 سلندر 1800CC بقدرة 140 حصان والقير أوتوماتيكي. تتميز بشاشة ترفيه، مكيف أوتوماتيك، سقف بانوراما، مقاعد جلد، إكسسوارات كروم، إنارات ليد، تشغيل ذكي، تحكم مقود، جنوط، وسائد هوائيه. كما تحتوي على حساسات خلفية، كاميرا خلفية، نظام تثبيت سرعة، مرايا جانبية كهربائية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، ابل كار بلاي + أندرويد أوتو، فرامل مانعة للانغلاق، مانع إنزلاق، نظام المساعدة في المرتفعات. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1409.46 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 اقساط ومتبقي سداد 52 قسط + دفعة أخيرة 41 ألف ريال.

للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة 2021

تتوفر بمدينة القصيم للتنازل سيارة شانجان CS85 2021 مستعملة طالع عدادها 82 ألف كم، ماكينة 4 سلندر 2000CC بقدرة 233 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بحساسات، كاميرا، جنوط، بروجكتور، مكيف مركزي، اضاءات ليد، وسائد هوائيه، مثبت للسرعة، دخول السيارة بالريموت، تشغيل ذكي، مقاعد جلد مزودة بنظام ذاكرة، خاصية تبريد وتدفئة المقاعد، تحكم دريكسون، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 8 مكبرات الصوت، مساعد اصطفاف، سقف بانوراما.

كما تحتوي السيارة على مواصفات أمان متطورة مثل نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، نظام مراقبة ضغط الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق وغيرها من التجهيزات. السيارة بنظام إيجار منتهي بالتمليك وهي متوفرة للتنازل بدون مقابل أو رسوم بقسط شهري 1854 ريال، تم دفع أقساط سنة ونصف ومتبقي سداد 42 قسط بالاضافة إلى دفعة أخيرة بقيمة تبلغ حوالي 33387 ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة ام جي 5 2021 مستعملة طالع عدادها 46 ألف كم، ماكينة 4 سلندر 1500CC وناقل الحركة وتوماتيك سداسي السرعات. تتميز بمثبت سرعة، زجاج كهربائي، مانع انزلاق، ليد نهاري، ليد أمامى وخلفى، دخول ذكي، فتحه سقف، بلوتوث، تشغيل بصمة، شاشه تدعم كاربلاى، نظام رؤية 360 درجة من خلال 4 كاميرات محيطية، حساسات خلفية، تحكم كهربائي في وضعيات المقاعد. السيارة للتنازل استكمال أقساط بدون مقابل عن طريق شركة تأجير للتمويل وقيمة القسط الشهري 1346 ريال، تم دفع أقساط سنتين من أصل 5 سنوات ومتبقي دفع 24 قسط 36 قسط إلى جانب دفعة تملك بقيمة 15 ألف ريال.

سيارات للتقبيل بأقل قسط

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة شيري اريزو 6 2021 مستعملة طالع عدادها أقل من أربعين ألف كم، ماكينة تربو 4 سلندر 1500CC بقدرة 145 حصان والقير أوتوماتيك. السيارة بها صدمة خفيفة بالصدام الخلفي مع بعض الحكات البسيطة موضحة بالصور، تم اضافة عازل حراري داخلي مع تركيب إنارات ليد 8 الوان في أرضية السيارة. تتميز بمثبت سرعة، نظام قياس ضغط الكفرات، زر تشغيل وايقاف المحرك مع دخول ذكي، تشغيل المحرك عن بعد، فرامل مانعة للأنغلاق، برنامج التوازن الالكتروني، موزع الفرامل الالكتروني، وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح وقوف الكتروني + خاصية الوقوف المؤقت، جنوط 17 انش.

السيارة مزودة كذلك بإضاءات جميعها ليد ( انوار أمامية وخلفية + إضاءة نهارية )، حساسات خلفية، شاشة لمس 10.25 إنش، مكيف أتوماتيكي مع فتحات تكييف خلفية، أزرار تحكم على المقود، راديو ، بلوتوث ، يو اس بي مع 6 سماعات، كراسي جلد، تحكم كهربائي بالنوافذ. السيارة للتقبيل بدون شروط من خلال البنك الاهلي وقيمة القسط الشهري 950 ريال، تم سداد دفعة أولي 5450 ريال + 25 قسط ومتبقي دفع 35 قسط بالاضافة إلى دفعة أخيرة بقيمة 10898 ريال، أما بالنسبة لسعر السداد المبكر فقد قدره البنك بحوالي 37700 ريال.