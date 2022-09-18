نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي توسان بالسعودية رخيصة أفضل إصدارات السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي توسان من أكثر السيارات التي لها شعبية كبيرة جدا في دول الخليج، والكثير من الجمهور يفضلونها عن غيرها من السيارات الأخرى، لأنها مصنعة من أبرز الشركات التي استطاعت إثبات وجودها منذ أعوام طويلة التي قدمت إصدارات مختلفة من السيارات ونجحت في إصدار سيارة هيونداي توسان حققت تميز رائع، حيث تتخذ السيارة تصميم من الخارج بتصميمات حديثة، بحالة هيكل خارجي كبير وتتألق إصدارات السيارات خاصة هيونداي توسان بكافة فئتها.

سيارات هيونداي توسان بالسعودية رخيصة

سيارات هيونداي توسان من سيارات كروس أوفر، التي لها حجم كبير وتمتاز بالقوة في التصميم، حيث أن آخر إصدار بالسيارة توسان جاءت بمحرك قوي 1600 سي سي، متاح بها أنظمة أمان وفرامل وهيكل خارجي مميز.

سيارة توسان هيونداي طراز 2019 مستعملة

سيارة هيونداي توسان بسعة محرك 1600 سي سي، كما أن السيارة بها ناقل حركة اوتوماتيك بقير سهل الاستخدام، كما أن المحرك بقوة 175 حصان، يولد 220 كيلو متر لكل ساعة، من سيارات الدفع الرباعي، كما أن بها مقصورة واسعة من الداخل وأن بها كافة طرق الأمان والراحة بشكل عالي جدا فهي من أفضل السيارات العائلية.

مواصفات سيارة توسان موديل 2019

سيارة هيونداي توسان موفرة في استهلاك البنزين. كما أن ناقل الحركة تلك يولد عدد سرعات 7 سرعات. كما أن السيارة يصل إلى 175 حصان. كما أن السيارة تحتوي على 4 أسطوانات داخلية بسعة 2 لتر. سعر السيارة هيونداي توسان 2019 كاش 87 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي توسان 2017 مستعملة

سعة محرك السيارة 2000 سي سي، نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، مصنوعة السيارة توسان في كوريا، المحرك للسيارة بقوة عزم 180 حصان، أقصى سرعة للسيارة 180، جنوط السيارة من الالمونيوم، جنوط السيارة مصنوعة من الالمونيوم، بمقاس 17 بوصة.