نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الموصفات بجودة عالية..سيارة تويوتا راش 2023 Toyota Rush امكانيات عالية الجودة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة Toyota Rush 2023 مع السيارة التي تتمتع ببعض الجرأة والتطور من حيث التصميم الخارجي، وكما تتمتع تويوتا راش في المملكة العربية السعودية بأهم الميزات الخارجية والداخلية إنه نظام متكامل يجمع بين الراحة التقنية والوظائف والترشيد، ويوفر مساحة داخلية واسعة مع الحفاظ على أبعاده الخارجية المثالية، يتم تصنيفها أيضًا على أنها سيارات الدفع الرباعي وإليكم المزايا الرئيسية لسيارة تويوتا راش 2023 الجديدة وسعرها في المملكة العربية السعودية.

مواصفات تويوتا راش 2023

يضمن التصميم الداخلي للمقصورة راحة جميع الركاب بدءًا من مقعد السائق القابل للتعديل والذي يسمح بالقيادة الأكثر راحة وأمانًا ومقاعد الراكب الخلفية التي تتميز بالراحة والأمان وتلتزم بمعايير السلامة من خلال التجهيز، السيارة بستة وسائد هوائية لحماية مقدمتها في حالة حدوث تصادم، يتم دفع السيارة أيضًا بواسطة محرك احتراق داخلي رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ويولد 103 حصانًا بينما ينتج عزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر، يحتوي المحرك على علبة تروس أوتوماتيكية بأربع سرعات مختلفة، وخزان الوقود بسعة 45 لترًا ويتم التحكم من خلال دواسة القدم وهي تندرج ضمن فئة السيارات الموفرة للوقود للعجلات الخلفية بمتوسط ​​استهلاك للوقود يبلغ 16.3 كيلومترًا لكل لتر.

ميزات تويوتا راش 2023

تتميز Rush 2023 الجديدة بعجلات فاخرة ذات تشطيبات معدنية أنيقة لمزيد من الفخامة والمقاومة والمتانة.

تحتوي على 7 مقاعد مريحة للركاب مع توفير غرفة متحركة داخلية أيضًا.

مجهزة بأنظمة دخول متطورة من Apple CarPlay و Android Auto.

تحتوي السيارة على نظام موسيقي فريد من نوعه مع ثمانية مكبرات صوت عالية الجودة.

لديها نظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ.

في الصفوف الخلفية توجد منافذ لشحن الهاتف.

أصبحت السيارة الآن مثالية من حيث قدرة السائق على التحكم في السيارة وجميع أنظمتها بفضل نظام التحكم المتقدم بالثبات (VSC).

مزود بمجموعة متنوعة من مفاتيح الأمان التي تساعده على تجاوز الحواجز والعقبات بسهولة.

السيارة مزودة بنظام فرامل أوتوماتيكي ABS.

سعر سيارة راش 2023 في السعودية

تتوفر تويوتا راش 2023 الجديدة بفئتين STD و GL وقد أعلن وكلاء شركة عبد اللطيف جميل في السعودية عن أسعار تويوتا راش الجديدة بفئتيها على النحو التالي: