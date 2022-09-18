نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث سيارات موديل 2022 بالصور والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث سيارات موديل 2022 بالصور والمواصفات هو ما يبحث عنه العديد من الأشخاص ورجال الأعمال ،حيث استقبل السوق المصري العديد من السيارات موديل 2022 وتتنوع هذه السيارات بين علامات تجارية مختلفة وتنوع فني وهيكلي لكل طراز من الإصدارات المعروضة ،وسوف نعرض لكم في هذا المقال أهم وأحدث هذه السيارات.

أحدث سيارات موديل 2022 بالصور والمواصفات

يوجد العديد من السيارات موديل 2022 ومن أهم هذه السيارات سيارة سوزوكي سيلاريو وسيارة كاي X3وسيارة كاي X3PRO وسيارة فورثينج T5EVO وسيارة شيري تيجو8 برو ،وسوف نعرض مواصفات كل سيارة.

سيارة سوزوكي سيلاريو

تتميز سيارة سوزوكي سيلاريو بالعديد من المواصفات ومن أهمها أنها مزودة بمحرك 3 سلندر وسعته 1000 سي سي ،حيث يتمكن هذا المحرك من ضخ قوة قدرها 65 حصان وعزم دوران 89 نيوتن/متر ، والطول الكلي لهذه السيارة 3695 مم والعرض 1655مم وارتفاع 1555 مم ، أما عن سعر السيارة في الأسواق فهي كالآتي:

الفئة الأولي : تقدر بقيمة 216.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية: تقدر بقيمة 226.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: تقدر بقيمة 231.900 ألف جنيه.

سيارة كايي X3 موديل 2022

تتميز سيارة كايي X3 موديل 2022 بأن بها محرك رباعي الإسطوانات سعته 1500 سي سي وينتج هذا المحرك قوة بمقدار 114 حصان ، وعزم دوران 143 نيوتن/متر ن ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات من طراز CVT ،أما عن قاعدة العجلات التي ترتكز عليها السيارة فيبلغ طولها 2632 مم ،وبنسبة طول كلي 4400 مم وعرض 1831 مم، وبالنسبة لسعر السيارة في الأسواق فهو كالآتي:

الفئة الأولي :تقدر بثمن 319 ألف جنية.

الفئة الثانية: تقدر بثمن 349 ألف جنية.

سيارة كايي X3PRO موديل 2022

تتميز السيارة كايي X3PRO موديل 2022 بوجود محرك 4 سلندر وسعته 1500 سي سي تربو ويتمكن هذا المحرك من انتاج قوة 156 حصان وعزم أقصي للدوران 230 نيوتن/متر ،يصاحبه علبة تروس ذات أداء أوتوماتيكي من 9 سرعات وتعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات ، وسعر هذه السيارة في الأسواق كالآتي:

الفئة الأولي: يبلغ ثمنها 364 ألف جنية.

الفئة الثانية: يبلغ ثمنها 399 ألف جنية.

سيارة فورثينج T5EVO

تتميز سيارة فورثينج T5EVO بوجود محرك رباعي الإسطوانات سعته 1500 سي سي تربو بمقدار قوة 194 حصان وعزم أقصي للدوران بمقدار 285 نيوتن/متر ،مع وجود ناقل DCT حركة يتكون من 7 سرعات أوتوماتيكية ، وتحتوي السيارة علي شاشة ملونة 10.25 بوصة وفتحة سقف بانوراما بالإضافة إلي منظومة مكابح ذات أداء عالي، أما عن سعر السيارة في الأسواق فهو كالآتي:

الفئة الأولي: تقدر بقيمة 490 ألف جنية.

الفئة الثانية: تقدر بقيمة 535ألف جنية.

الفئة الثالثة: تقدر بقيمة 550 ألف جنية.

الفئة الرابعة: تقدر بقيمة 555 ألف جنية.

سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022

تتمتع سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بالعديد من المميزات من أهمها وجود محرك رباعي الإسطوانات سعته 1600 سي سي تربو ذات قوة 197 حصان وعزم أقصي للدوران 290 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT ويتكون من 7 سرعات ، به قاعدة عجلات طولها 2.710 مم وبنسبة طول كلي4.722 مم وعرض 1.860 مم ،وسعر هذه السيارة كالآتي: