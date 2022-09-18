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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارتك الآن….ب 5000 ريال سعودي احصل على سيارة سيارة تويوتا كورولا وسيارة تويوتا كامري مستعمله وبحاله جيدة بمواصفات ومميزات خيالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة احصل على سيارة سيارة تويوتا كورولا وسيارة تويوتا كامري مستعمله وبحاله جيدة بمواصفات ومميزات خيالية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة ذات إمكانيات العالية، ولأن الكثير من المواطنين العاديين غير قادرين على شراء السيارات الجديدة، فيبدأ البعض في البحث عن سيارات مستعمله بسعر مناسب وبإمكانيات جيدة تجعلك تستعملها دون عناء، فالعديد من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بعض الإعلانات للسيارات المستعملة والتي بحالة جيدة لمن يحتاج شراء مثل هذه السيارات.
احصل على سيارة سيارة تويوتا كورولا وسيارة تويوتا كامري
سيارة تويوتا كورولا موديل 2005
صنعت سيارة تويوتا كورولا في اليابان، وتنتج كورولا دائماً العديد من السيارات يمكنك متابعة ما تقوم هذه الماركة بتقديمه واختيار ما يناسبك منها، وسنذكر مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2005 وهي:
- سيارة تتمتع بهيكل من نوع يسمي هاتشباك.
- تحتوي هذه السيارة علي 5 أبواب ستيشن واغن، كما تحتوي على 4 أبواب سيدان.
- وقد بلغ وزن هذه السيارة 1,091-1,147 كجم.
- تتمتع السيارة بمحرك 1,8 FWD.
- تم تصميم هذه السيارة بناقل حركة 4 سرعات أوتوماتيكي و 5 سرعات يدوي.
- تم عرض سيارة تويوتا موديل 2005 وهي سيارة مستعملة تستخدم هذه السيارة بنزين مشي 340، وتم عرض هذه السيارة بسعر 5000 ريال سعودي فقط لا غير.
سيارة تويوتا كامري موديل 2004
سيارة تويوتا كامري 2004 هي سيارة من صنع اليابان وتم عرض هذه السيارة مستعملة لمن يريد شراءها، وتم عمل هذه السيارة بمجموعة من الخصائص التي تتميز بها هذه السيارة عن غيرها، ومواصفات هذه السيارة هي:
- صنعت هذه السيارة بهيكل نوع صالون/ سيدان.
- وتتمتع السيارة ب 4 ابواب سيدان وبابين كشف.
- ويقدر وزن هذه السيارة 1,372-1,558 كجم.
- تتمتع السيارة بمحرك 3.0 FWD.
- تم تصميم هذه السيارة بناقل حركة 4 سرعات أوتوماتيكي.
- يمكنك البحث عن مواصفات العديد من سيارات كامري من أجل أخذ القرار في شراء السيارة التي تريدها بالإمكانيات التي تريدها.
- تم عرض سيارة تويوتا كامري مستعمله موديل 2004 بسعر 5000 ريال سعودي لمن يريد شراء هذه السيارة.
- وقد ذكرنا في هذا المقال نوعين من السيارات المستعملة لمن يريد شراء أي من هاتين السيارات الرجوع إلى مواصفات كل سيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على سيارتك الآن….ب 5000 ريال سعودي احصل على سيارة سيارة تويوتا كورولا وسيارة تويوتا كامري مستعمله وبحاله جيدة بمواصفات ومميزات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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