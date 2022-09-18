احصل على سيارتك الآن….ب 5000 ريال سعودي احصل على سيارة سيارة تويوتا كورولا وسيارة تويوتا كامري مستعمله وبحاله جيدة بمواصفات ومميزات خيالية

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عمر شويل - جدة احصل على سيارة سيارة تويوتا كورولا وسيارة تويوتا كامري مستعمله وبحاله جيدة بمواصفات ومميزات خيالية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة ذات إمكانيات العالية، ولأن الكثير من المواطنين العاديين غير قادرين على شراء السيارات الجديدة، فيبدأ البعض في البحث عن سيارات مستعمله بسعر مناسب وبإمكانيات جيدة تجعلك تستعملها دون عناء، فالعديد من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بعض الإعلانات للسيارات المستعملة والتي بحالة جيدة لمن يحتاج شراء مثل هذه السيارات.

احصل على سيارة سيارة تويوتا كورولا وسيارة تويوتا كامري

سيارة تويوتا كورولا موديل 2005

صنعت سيارة تويوتا كورولا في اليابان، وتنتج كورولا دائماً العديد من السيارات يمكنك متابعة ما تقوم هذه الماركة بتقديمه واختيار ما يناسبك منها، وسنذكر مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2005 وهي:

سيارة تتمتع بهيكل من نوع يسمي هاتشباك.

تحتوي هذه السيارة علي 5 أبواب ستيشن واغن، كما تحتوي على 4 أبواب سيدان.

وقد بلغ وزن هذه السيارة 1,091-1,147 كجم.

تتمتع السيارة بمحرك 1,8 FWD.

تم تصميم هذه السيارة بناقل حركة 4 سرعات أوتوماتيكي و 5 سرعات يدوي.

تم عرض سيارة تويوتا موديل 2005 وهي سيارة مستعملة تستخدم هذه السيارة بنزين مشي 340، وتم عرض هذه السيارة بسعر 5000 ريال سعودي فقط لا غير.

سيارة تويوتا كامري موديل 2004

سيارة تويوتا كامري 2004 هي سيارة من صنع اليابان وتم عرض هذه السيارة مستعملة لمن يريد شراءها، وتم عمل هذه السيارة بمجموعة من الخصائص التي تتميز بها هذه السيارة عن غيرها، ومواصفات هذه السيارة هي: