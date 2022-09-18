نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي وتويوتا بـ13500ريال في جدة وأكثر أيقونة السيارات المستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي وتويوتا بـ13500ريال في جدة بسعر يبدأ من 13.500 ريال، باقة من السيارات المستعملة الأشهر في مدينة جدة بالمملكة السعودية سيارات تميزت بالاعتمادية والوفرة في استهلاك الوقود أو البنزين، علاوة على قوة هيكلتها ومحركاتها، نعرض سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة بسعر رخيص في جدة بحالات متميزة فيما يلي. هيونداي وتويوتا بـ13500ريال في جدة هيونداي اكسنت موديل 2010 مستعملة سيارة سيدان ومن أشهر السيارات التي لها موثوقية عالية لدى عملائها، اكسنت أيضا تعتبر من فئات هيونداي الأكثر شهرة والأكثر مبيعاً، تأتي أكسنت 2012 بناقل حركة يدوي ولها 4 أسطوانات وسعتها الترية 1400 سي سي وتنتج قوة 107 حصان وعزم 145 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة ابحر الشمالية.

السيارة بحالة جيدة، بها القليل من العيوب والتلف نتيجة الاستعمال.

أعيد دهانها جزئيا.

سعر هيونداي اكسنت مستعملة في جدة 13.500 ريال. تويوتا كامري موديل 2001 مستعملة من أشهر فئات سيارات تويوتا وأكثرهم مبيعا وأكثرهم ثقة لعملائها، تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات وذو ناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات، تنتج قوة 166 حصان وتزم دوران 244 نيوتن. متر أما عن سعة المحرك 2400 سي سي.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 200 ألف كم.

موقع تواحد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الوزيرية.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولا تشكو من أي أعطال وبدون سابقة حوادث.

أعيد دهانها كليا.

تحتوي على فتحة سقف، وسائد هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، راديو، بلوتوث.

سعر تويوتا كامري مستعملة في جدة 15 ألف ريال. هيونداي النترا موديل 2014 مستعملة أيضا تعد فئات النترا من أشهر الفئات مبيعا من سلسة فئات هيونداي، سيارة سيدان تأتي بمحرك سعته 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات رباعي السرعات وتنتج قوة تربو 138 حصان وقوة عزم 166 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 20 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة البغدادية الشرقية.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل والمقصورة بدون حوادث وبدون أعطال.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، مدخل يو اس بي، راديو، بلوتوث، نظام ملاحة، سنتر لوك، أكياس هوائية، أنظمة أمان، شاشة وسائط.

سعر هيونداي النترا مستعملة في جدة 15 ألف ريال.

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