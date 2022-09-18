نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة لا يزيد سعرها عن 18,000 ريال بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المقيمين بالسعودية الآن عن سيارة تكون بسعر مناسب وبحالة جيدة لا تحتاج إلى تصليحات وتكون متوفر بها كافة وسائل الأمان والراحة، ويكون الحل الأول هو التوجه إلى سوق السيارات المستعملة وإختيار الأنسب له من حيث السعر والمواصفات المرغوبة ويوجد حل آخر وهو المواقع الإلكترونية التي توفر العديد من السيارات المستعملة بكافة المزايا والموديلات وأسعار متفاوتة لتتناسب مع الجميع مع ضمان الجودة وسهولة التواصل مع المالك والقيام بشراء السيارة.

للبيع سيارة شيفروليه كروز موديل 2013

السيارة مستعملة للبيع في الصفا.

سعر بيع السيارة شيفروليه كروز مستعملة 15,500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة تم قيادتها حوالي 134000 كيلو متر.

السيارة متوفر بها محرك بعدد أربعة سلندر.

اللون الخارجي في السيارة أسود.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

أهم مميزات السيارة شيفروليه كروز

نظام الفرامل المانع للإنغلاق.

مساعد الفرامل.

أجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي.

التحكم في الجر.

توزيع قوة الفرامل إلكترونيا.

أحزمة الأمان أمامي فقط.

مقاعد قماش.

عرض المعلومات المتعددة.

ضبط المقعد يدوي.

جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظرا للوقود.

مقاعد خلفية قابلة للطي.

مقود كهربائي.

جهاز لقياس عدد الأميال المقطوعة.

مرايا لون السيارة.

مصابيح أمامية هالوجين.

نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

مصابيح أمامية للضباب.

مرايا الباب يدوية.

مزيل الضباب للنافذة الخلفية.

عجلات خلائطية.

مشغل أقراص ليزرية.

مكيف يدوي.

راديو كاسيت.

كمبيوتر يوضح المسافة والوقود ومتوسط السرعة.

عداد المسافات وإم بي 3.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه كروز مستعملة يرجى الإتصال على الرقم السابق.

للبيع سيارة نيسان باثفايندر موديل 2002

مستعملة للبيع في خميس مشيط.

سعر بيع السيارة نيسان باثفايندر مستعملة 10,000 ريال سعودي.

اللون الخارجي في السيارة خمري.

السيارة تم قيادتها حوالي 200000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة نيسان باثفايندر متوفرة بكافة الكماليات التالية

نظام الفرامل المانع للإنغلاق.

إنذار لمنع السرقة.

توزيع قوة الفرامل إلكترونيا.

مشد حزام الأمان الواقي أمامي فقط.

مساعد الفرامل.

مانع الحركة.

عرض مراقبة ضغط الإطارات.

مقاعد قماش.

مقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم.

عرض المعلومات المتعددة.

ضبط المقعد أوتوماتيك.

تعديل إمالة المقود.

مقاعد خلفية قابلة للطي.

ضبط المقعد يدوي.

مقود جلد.

مصابيح أمامية أوتوماتيك.

مصابيح أمامية هالوجين.

المصابيح الأمامية ليد.

مقابض الباب من الكروم.

كمبيوتر يوضح المسافة والوقود ومتوسط السرعة.

زر بدء التشغيل.

مشغل أقراص.

مقبض التروس من الجلد.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة نيسان باثفايندر مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0508281799.

سيارة مستعملة فورد ايدج 2008:

السيارة فورد ايدج إصدار 2008 متواجدة بالرياض تتمتع بماكينة جيدة ومكيف ممتاز كما أن الرخصة صالحة حتى 6/6/2023، والتأمين على السبارة صالح حتى 1/6/2023.

السيارة ذات مواصفات خليجية، تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي لها هو البيج.

السيارة قطعت مسافة تصل إلى 200000 كيلو متر.

تتمتع السيارة حتى الآن بالدهان الأصلي بدون رش.

سيارة مستعملة فورد ايدج 2008

السيارة فورد ايدج إصدار 2008 متواجدة بالرياض تتمتع بماكينة جيدة ومكيف ممتاز كما أن الرخصة صالحة حتى 6/6/2023، والتأمين على السيارة صالح حتى 1/6/2023.