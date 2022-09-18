هُنا سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار مختلف تناسب محدودي ومتوسطي الدخل

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عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون نوعيات معينة من ماركات السيارات ولكنها باهظة الثمن لما تحمله من إمكانيات متنوعة، ولذلك يبحثون عن هذه الأنواع ولكن تكون بحالة مستعملة، ويرجع السبب في ذلك إلى توسط حالتهم المادية التي لا تسمح لهم بشراء سيارة جديدة، ولذلك حرصنا على عرض مجموعة من السيارات الفارهة في المملكة السعودية بإمكانيات مختلفة وأسعار تتناسب مع طبيعة الميزانية المتوسطة للأشخاص الراغبين في الحصول على سيارة بإمكانيات مناسبة ولكن بسعر بسيط بالمقارنة مع الأسعار للسيارات الجديدة. سيارات مستعملة للبيع في السعودية سيارة بورش: تعتبر هذه الماركة من أفضل ماركات السيارات التي توجد في العالم ويرجع السبب في ذلك إلى امتلاكها للعديد من المميزات والتي يكون من ضمنها سعة المحرك الكبيرة والتصميم الداخلي والخارجي الجذاب وقدراتها على توفير الراحة والأمن للسائق، بالإضافة أيضاً إلى وجود ناقل الحركة الذي يكون مختلف السرعات، فقد تم صنع هذه السيارة في عام 2003 ويصل سعرها إلى 550,000 ريال.

تعتبر هذه الماركة من أفضل ماركات السيارات التي توجد في العالم ويرجع السبب في ذلك إلى امتلاكها للعديد من المميزات والتي يكون من ضمنها سعة المحرك الكبيرة والتصميم الداخلي والخارجي الجذاب وقدراتها على توفير الراحة والأمن للسائق، بالإضافة أيضاً إلى وجود ناقل الحركة الذي يكون مختلف السرعات، فقد تم صنع هذه السيارة في عام 2003 ويصل سعرها إلى 550,000 ريال. سيارة دودج: يعتبر هذا النوع من ماركات السيارات التي تكون متوسطة السعر فيبلغ سعرها 220,000، فهي تمتلك العديد من المميزات وأهمها أن نوع مغير السرعة اوتوماتيك فيسهل علي الأشخاص المبتدئين في تعلم السواقة أمر تعلمها بشكل سريع وسهل وقد تم صنعها في عام 2020.

يعتبر هذا النوع من ماركات السيارات التي تكون متوسطة السعر فيبلغ سعرها 220,000، فهي تمتلك العديد من المميزات وأهمها أن نوع مغير السرعة اوتوماتيك فيسهل علي الأشخاص المبتدئين في تعلم السواقة أمر تعلمها بشكل سريع وسهل وقد تم صنعها في عام 2020. سيارة اودي: تمتلك هذه الماركة أكبر عدد من المميزات التي تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى وأهمها التصميم الخارجي للسيارة الهجومي والرياضي وأيضا التصميم الداخلي للسيارة الذي يتميز بالفخامة ووجود أداء متوسط للمحرك بالإضافة أيضاً إلى وسع مساحتها التي تصل إلى 480 لتر. أحدث السيارات المستعملة 2022 لاند روفر: تعتبر هذه الماركة من أفضل أنواع السيارات التي يفضل أن يقوم الأشخاص المبتدئين بتعلم السواقة التعلم من خلالها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن محرك السرعة الموجود بها اوتوماتيك، فهي تتميز براحة كبيرة عندما تستخدم في السواقة لفترات طويلة مثل السفر وسعرها بالنسبة لبعض السيارات الأخرى مناسب لفئة الأشخاص متوسط الدخل فيصل سعرها إلى 920,000 ريال وتم صنعها في عام 2022.

تعتبر هذه الماركة من أفضل أنواع السيارات التي يفضل أن يقوم الأشخاص المبتدئين بتعلم السواقة التعلم من خلالها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن محرك السرعة الموجود بها اوتوماتيك، فهي تتميز براحة كبيرة عندما تستخدم في السواقة لفترات طويلة مثل السفر وسعرها بالنسبة لبعض السيارات الأخرى مناسب لفئة الأشخاص متوسط الدخل فيصل سعرها إلى 920,000 ريال وتم صنعها في عام 2022. مرسيدس: تعتبر ماركت المرسيدس من أكثر أنواع ماركات السيارات التي انتشرت في عصرنا الحالي والتي أقبل الكثير من الأشخاص على شرائها، ويرجع السبب ذلك إلى امتلاكها العديد من المميزات فتم صنع هذه الماركة في عام 2019 وتتم قيادتها من خلال محرك السرعة الاتوماتيك ويصل سعرها إلى 800,000.

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