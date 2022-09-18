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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش القادم… سيارة كيا سول 2023 تتربع على عرش السيارات تعرف على اسعارها ومواصفاتها في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشف سوق السيارات في المملكة العربية السعودية وبعض البلدان الأخرى عن وصول سيارة كيا سول 2023، حيث تعتبر سيارة كيا سول من أحدث السيارات وموديل جديد تمامًا وهيكلها الخارجي مختلف عن السيارات المعتاد رؤيتها، حيث أنني أجدها تشبه الآسيويين في بساطتهم ورقتهم، كما أنها مقدمة بالعديد من التقنيات العالية والإمكانيات المتطورة الفخمة وعدد كبير من وسائل الترفيه والحماية والتكنولوجيا، وسنقوم بتوضيح كل هذه المواصفات وأبرز مميزاتها.
تاريخ سيارة كيا سول 2023
تم إصدار أول سيارة وموديل من سيارات كيا سول في عام 2019 م والتي تم تقديمها إلى الأسواق في عام 2020م أي أنها سيارات جديدة كليًا ولكن شعبيتها أصبحت كبيرة وأكدت شركة سول أنها تتوعد بإصدار سيارات جديدة في السنوات القادمة بالعديد من المميزات والإمكانيات العالية في التجهيز.
إمكانيات ومميزات كيا سول موديل 2023
- محرك السيارة يتكون من أربع أسطوانات وقوة الدفع فيه تبلغ 147 حصان ويتكون من حقيبة خلفية مساحتها تبلغ 24.3 قدم مكعب.
- شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس وسريعة الاستجابة كما أن السيارة بمزودة بجهاز شحن لاسلكي.
- تم تزويد السيارة بمصد معدني وتمت إعادة تشكيل مصابيح السيارة الأمامية عن الفئات الأولى وأصبحت تعمل بتقنية الليد الذكية.
- مقاس عجلات السيارة يتراوح بين 17 و18 بوصة ويتم ومقصورتها الداخلية تتميز بأنها واسعة جدًا وفاخرة والقماش المصنوع منه مقاعدها عالي الجودة ومخملي.
- تم تصميم السيارة من الخارج بهيكل خارجي جذاب وشبك أمامي عريض لونه أسود يحتوي على فتحات وثقوب للتهوية.
- طول السيارة يبلغ 13.8 قدم ووزنها وهي فارغة يتراوح بين 2.802 إلى 3.036 رطل ومزودة بالكثير من البلاستيك الصلب وتم تقديمها بالكثير من الألوان الداكنة.
- تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي و أندرويد أوتو ونظام السيارة الصوتي يتكون من ستة مكبرات صوتية وخاصية البلوتوث الأزرق.
- تحتوي السيارة على منفذ يو إس بي ومزودة بشاشة تعمل باللمس مقاسها 10 بوصة في الفئات الأعلى تجهيزًا من السيارة.
- الراديو الموجود داخل السيارة يعمل بالأقمار الصناعية و مزودة بنظام الملاحة عبر الإنترنت و جهاز لاسلكي لشحن الهواتف الذكية داخل السيارة.
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