نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الي نفسك فيه هتلاقيه”.. سيارات للبيع فى جدة بـ 10,000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع فى جدة ب 10,000ريال، فى ظل تغييرات الأسعار وارتفاعها فى العالم فى الآونة الأخيرة اتجه الكثير من المواطنين نحو سوق السيارات المستعملة، وتضم السعودية أسواق سيارات ضخمة بها العديد من الخيارات بفئات سعرية مختلفة لكى تناسب جميع الفئات المجتمعية وحتى محدودي الدخل، حيث أن امتلاك السيارة لا غنى عنه بالنسبة لأي مواطن سعودي لسهولة التنقل بين المدن الداخلية، وسوف نتحدث فى هذا المقال على فئة السيارات المستعملة التي تكمن فى فئة 10,000 ريال سعودي.

سيارات للبيع فى جدة بـ 10,000 ريال

تضم جدة العديد من المعارض الكبيرة لبيع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة بأفضل الأسعار، وفى الآتي نقدم لكم أفضل أنواع السيارات المستعملة للبيع مثل سيارات مستعملة بسعر 7000 ريال سعودي، سيارات تقع فى حدود 10,000 ريال لعام 2022.

هوندا أكورد

سيارة هوندا أكورد هى سيارة يابانية الصنع، وتعد من أفضل أنواع السيارات التي يمكن أن يبدأ سعر شرائها من 10,000 ريال سعودي، وقد تجد هذا السعر متوفر فى موديلات الـ 2000 ويمكن أن تجدها بحالة جيدة أو أعطال بسيطة جداً يمكن إصلاحها بأقل التكاليف، وتتميز هذه السيارة بمستوى عالى من الراحة فى مقاعد السيارة والقيادة.

مازدا 3

تعد سيارة سيدان اليابانية مزدا 3 من السيارات الجيدة التي يمكنك تحصل عليها مستعملة وبحالة جيدة بسعر 10,000 جنية فى جدة، ورغم صغر حجم السيارة إلا أنها تتمتع بتصميم جذاب وتجربة قيادة ممتازة، كما أنها تدعم تروس الأوتوماتيكية لسهولة عملية القيادة.

جى إم سي سوبربان

إذا كنت تريد اقتناء سيارة دفع رباعي عائلية تصلح للسفر والتنزه لمسافات طويلة فلن تجد أفضل من سيارة جى إم سي الأمريكية، والتي تتوفر بـ 7 مقاعد داخلية تتميز بالراحة العالية وتدعم حقيبة كبيرة لحمل الأمتعة بها، ولكى تجدها فى فئة الـ10,000 ريال يجب أن تبحث فى موديلات 2003 أو أقل من ذلك.

معارض جدة للسيارات

تتمتع جدة بوجود سوق ضخم ومميز من معارض بيع السيارات الجديدة والمستعملة، والذين يتمتعون بامتلاك ساحة عرض كبيرة وتشكيلة متنوعة من السيارات بمختلف الفئات السعرية، ومنها: