نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة في السعودية للبيع بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة في السعودية للبيع، سنقوم اليوم بمشيئة الله بعرض معشوقة الشعب السعودي سيارات تويوتا للبيع مستعملة، هذه السيارة يابانية المنشأ ذات التاريخ العريق والمتانة العالية، والأكثر مبيعا بالمملكة العربية السعودية، وعليها إجماع دونا عن أي سيارة أخرى من شباب المملكة قبل كبارها، وسوف نقوم اليوم بذن الله بعرض مجموعة من السيارات المستعملة بأقل الأسعار، مراعين أن تكون في مختلف مدن المملكة وبأفضل الكماليات. سيارات تويوتا مستعملة في السعودية أولا سيارة تويوتا كورولا: مكان بيع السيارة: مدينة ينبع، حي الريان.

السيارة مستعملة موديل 2012 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

يعمل ناقل الحركة أوتوماتيكيا.

ممشى السيارة: فوق 140 الف كم.

اللون: أبيض بدهانها الأصلي، خالية من الحوادث.

كماليات موجودة بالسيارة: فتحة سقف، بلوتوث، كاميرا خلفية مزودة بتاتش سكرين، مرايا جانبية كهربائية، أيرباج، كشافات زينون، كراسي مزودة بالتدفئة، مثبت سرعة، فرامل ABS، مدخل USB وAUX، حساسات باركنج، GPS، سنترلوك، مكيف.

سعر السيارة: 17000 ريال سعودي (أقساط أو نقدي). ثانيا سيارة تويوتا كامري: مكان بيع السيارة: مدينة الطائف، حي الفيصلية.

السيارة مستعملة موديل 2011 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

يعمل ناقل الحركة أوتوماتيكيا.

ممشى السيارة: فوق 200 الف كم.

اللون: رمادي، خالية من الحوادث.

كماليات موجودة بالسيارة: مثبت سرعة، كراسي جلد، مكيف، بلوتوث، سنترلوك، مدخل USB وAUX، سنترلوك.

سعر السيارة: 18000 ريال سعودي (نقدي فقط). ثالثا سيارة تويوتا كامري: مكان بيع السيارة: مدينة الرياض، حي الإزدهار.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

يعمل ناقل الحركة أوتوماتيكيا.

ممشى السيارة: فوق 200 الف كم.

اللون: رمادي، خالية من الحوادث.

كماليات موجودة بالسيارة: مكيف، فتحة سقف.

سعر السيارة: 5000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط). رابعا سيارة تويوتا كورولا: مكان بيع السيارة: مدينة الخفجي، حي الأمل.

السيارة موديل 2015 مستعملة، متوافقة مع المواصفات الخليجية.

يعمل ناقل الحركة أوتوماتيكيا.

ممشى السيارة: فوق 190 الف كم.

اللون: أبيض (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

كماليات موجودة بالسيارة: مكيف، فتحة سقف، مرايا كهربائية جانبية.

سعر السيارة: 15000 ريال سعودي (في حالة النقدي)، 17000 ريال سعودي (في حالة الأقساط)، مشتملا نقل الملكية و الفحص.

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