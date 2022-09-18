نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موديل 2022 .. تعرف على سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022، لكل من يحلم بامتلاك سيارة تويوتا راش أحدث إصدار بإمكانيات عالية للغاية، حيث حرصت الشركة على توفير فئتين من نوع تويوتا راش بجودة عالية وذلك للحصول عليها بأسعار خيالية، كما أنها تشمل على كماليات وتجهيزات عالية لكي تستمتع بها أنت وكافة أسرتك، تمتلك هذه السيارة سعة داخلية كبيرة حتى تسيع كافة العائلة، كما أنها تحرص الشركة على توفير شنطة خارجية بسعة كبيرة لتساعدك على حمل كل ما ترغب فيه وكل ذلك بأسعار خيالية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا، تابعونا حضراتكم من خلال المقال.

سعر سيارة تويوتا راش 2022

يمكنك التعرف على سعر سيارة تويوتا راش من خلال الآتي:

تمنحك أسعار تبدأ من 345 إلى 370 ألف جنيه.

يصل سعر سيارات تويوتا راش 2022 الفئة الأولي من طراز F/O‏ بسعر 345 ألف.

كما يصل سعر الفئة الثانية H/L‏ بسعر 370 ألف جنيه.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

يمكنك التعرف على مواصفات سيارة تويوتا راش من خلال الآتي:

تمتلك السيارة طول 4435 مم.

كما يكون عرض السيارة 1695 مم.

ارتفاع السيارة 1705 مم.

كما تمتلك شنطة خارجية بسعة 209 لتر.

تمتلك الفئة الأولى وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق ABS، كما تمتلك على نظام مساعدة للصعود إلى أعلى المرتفعات.

كما تمتلك كاميرا خلفية ومكيف أوتوماتيكي للهواء.

تمتلك الفئة الثانية نفس المواصفات وكافة التجهيزات ذات الجودة العالية التي تمتلكها الفئة الأولى.

مواصفات السيارة الخارجية

تمتلك السيارة عدة مواصفات جذابة داخلية وخارجية، فقد ذكرنا منها بعض المواصفات الداخلية وإليكم بعض مواصفاتها الخارجية التي تناسب جميع الفئات.

صندوق السيارة ذات مساحة كبيرة.

يوجد بالسيارة مصابيح خارجية ذات إضاءة عالية.

كما يوجد للسيارة عدة ألوان لكي تتناسب مع كافة الأذواق.

في الختام فقد تعرفنا على سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022، وكذلك تعرفنا على إمكانيات السيارة الداخلية التي توفرها للمستخدم بتجهيزات عالية الجودة، وتتميز هذه السيارة بمميزات جديدة لم يتم توفيرها في سيارة أخرى، مما تجد هناك الكثير من الأشخاص يحرصون على الإطلاع على تلك المميزات من أجل شرائها والتمتع بكافة هذه المميزات.