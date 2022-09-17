نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارات هونداي المستعملة أكثر طلبا من قبل الشباب الذين يعملون في دول الخليج، خاصة في السعودية حتى تساعدهم على الذهاب للعمل في ظروف الطقس شديد الحرارة، لأنها تتحمل تلك الظروف، وبها العديد من المميزات الأخرى التي لا يعرف عنها البعض شيئاً، لذلك سوف نقدم لكم اليوم في مقالنا عن سيارات هونداي المستعملة بكل موديلاتها وأسعارها. سيارة هيونداي النترا ٢٠١٤ مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠١٤ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بريموت كنترول، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش تعمل بالكهرباء وفتحة سقف، وباور، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة راديو كاسيت وبلوتوث، ومشغل دي في دي ومشغل اسطوانات، ونظام تحكم في الطارة.

ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، ووسادة هوائية للسائق وأخرى جانبية، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وحساسات أمامية وخلفية.

تتمتع هذه السيارة بقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وسبويلر خلفي وكاميرا خلفية، وكشافات ضباب وحهاز إنذار.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٤٢,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة هيونداي النترا للبيع بسعر ٢,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595532815,+966595532815. للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠١٦ مستعملة سيارة هيونداي النترا ٢٠١٦ تتمتع بلون بني لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بريموت كنترول ومكيف ذات برودة عالية بعمل اتوماتيك، وبلوتوث، ومرايات أمامية لونها بني مثل لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء وراديو كاسيت، ومبدل أقراص.

وجنوط قوية، وحساسات أمامية وخلفية، وجهاز إنذار يحمي السيارة من السرقة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٤٧,٢٣٠ الف كيلو متر.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة هيونداي النترا ٢٠١٦ للبيع بسعر ٣٢,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٣,٠٠٠ ريال سعودي مقدم وألف ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0593243991,+966593243991.

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