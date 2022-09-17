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عمر شويل - جدة سيارات النترا أكسنت فولكس جيتا وباسات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة هيونداي النترا 2015 مشت أكثر من 300 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي يعطي قوة 156 حصان والقير اوتوماتيك. الملاحظات: البودي به دقات بسيطة ورشوش متفرقة بدون حوادث أو سمكرة، استمارة سارية وفحص جديد، القير والماكينة والشاص والاير باقات شرط على الفحص. تتميز بإمكانية فتح السيارة بالريموت، مكيف أوتوماتيك، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، مشغل سي دي، 4 مكبرات الصوت، جنوط مقاس 17 بوصة. السعر المطلوب للبيع 25 ألف ريال.

للبيع سيارات مستعملة بأسعار رخيصة

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة فولكس واجن باسات مستعملة موديل 2012 مشت حوالي 275 ألف كم، السيارة مالك اول من الوكالة مع صيانة دورية كاملة حتى ممشى 270 ألف كيلو متر، البودي، الجيربوكس، الماكينة والإير باقات شرط على الفحص ولكن الاستمارة منتهية منذ 9 سنوات. السيارة فئة فل كامل بها محرك 6 سلندر وناقل حركة أوتوماتيك، تتميز بنظام تثبيت سرعة، بلوتوث، ابواب شفط، مكيف متعدد المناطق، مشغل سي دي، مدخل AUX، صندوق خلفي كهربائي، حساسات خلفيه، وسائد هوائيه أمامية وجانبية، جنوط مقاس 16 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال والسعر المطلوب 27 ألف ريال قابل للتفاوض.

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة فولكس واجن جيتا فل كامل موديل 2012 مشت 230 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي يعطي قوة 115 حصان والقير اوتوماتيك. السيارة جير ماكينة على الشرط، مكيف ممتاز ، بودي بلد بدون رش ولكن لا يخلو من بعض الحكات. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 17بوصة، وسائد هوائيه، نظام تثبيت سرعة، دخول ريموت، بطاقة ذاكرة، بلوتوث، تشغيل بصمة، مكيف متعدد المناطق، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، تحكم كهربائي بالمقاعد. البيع لأعلى سوم وقد وصل أعلى سوم إلى عشرة آلاف ريال.

هيونداي مستعمل للبيع في السعودية

تتوفر بالمدينة المنورة للبيع سيارة هيونداي اكسنت مستعملة 2015 مشت 265 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي يعطي قوة 108 حصان والقير اوتوماتيك. السيارة مالك اول من الوكالة مجددة ومفحوصة والبودي مرشوش بالكامل والمحركات على الشرط. تتميز بمقاعد مخمل، حساسات خلفيه، وسائد هوائيه، جنوط مقاس 14 بوصة، سنتر لوك على الأبواب، زجاج النوافذ كهربائي، تحكم من خلال الطارة، 4 مكبرات صوت، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مكيف يدوي. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 17 ألف ريال.