نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص عروض تقسيط بدون مقدم على سيارات كامري ويارس من عبداللطيف جميل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص عروض تقسيط بدون دفعة أولى سيارات كامري ويارس من عبد اللطيف جميل للتمويل، يقدم عبد اللطيف جميل للسيارات مجموعة مذهلة من عروض سيارات تويوتا بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر عرض على تويوتا هايلكس، تويوتا كامري، تويوتا كورولا وتويوتا يارس، وقد بدأ العرض منذ الخامس من سبتمبر الجاري ويستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل ضمن عروض تويوتا 2022 عبد اللطيف جميل للتمويل.

تقسيط بدون مقدم أو فوائد سيارات كامري ويارس

يقدم عبد اللطيف جميل للسيارات عرض تقسيط بدون مقدم تعاقد أو فائدة على ثلاث فئات من سيارة تويوتا يارس 2022، حيث تتوفر الفئة الأولى فئة واي شركات بدون مقدم تعاقد، قسط شهري 1083 ريال على 60 شهر، تتوفر بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي قوة 105 حصان قير اوتوماتيك، تتميز بحساسات خلفية، جنوط 14 انش، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث و 4 مكبرات الصوت ، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات و تقنية دعم المكابح.

تتوفر الفئة الثانية فئة واي شركات خاص من سيارة تويوتا يارس 2022 ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل بدون مقدم تعاقد وقسط شهري 1097 ريال لمدة 60 شهر، والتي تتوفر بنفس المحرك الاقتصادي، وتتفوق عن الفئة السابقة في مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، كاميرا خلفية وشاشة ترفيه وسطية تدعم آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، كما يتضمن عرض عبد اللطيف جميل للتمويل خصم على الفئة الثالثة فئة فل كامل واي شركات من سيارة تويوتا يارس 2022 بدون مقدم تعاقد أو فوائد قسط شهري 1105 ريال لمدة 60 شهر.

عروض عبد اللطيف جميل للتمويل 2022

تتضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل على تويوتا كامري 2022 ثلاث فئات من السيارة ومنها الفئة الأولى فئة ال اي أساسي بدون مقدم تعاقد أو فوائد قسط شهري 1753 ريال لمدة 60 شهر، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قوة 204 حصان قير اوتوماتيك، تتميز بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، بلوتوث و آبل كار بلاي، تقنية دعم المكابح، شاشة ترفيه، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، جنوط 16 انش و إضاءات ليد.

سيارات تويوتا تقسيط 2022

تتوفر الفئة الثانية من سيارة تويوتا كامري 2022 ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل بدون مقدم تعاقد أو فوائد قسط شهري 1818 ريال لمدة 60 شهر، تتوفر بنفس المحرك الاقتصادي وتتفوق عن الفئة السابقة في حساسات أمامية، كاميرا خلفية، شاحن لاسلكي واكسسوارات كروم.

تتضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل عرض على سيارة تويوتا كامري 2022 الفئة الثالثة فئة ال اي هايبرد بدون مقدم تعاقد أو فوائد قسط شهري 1828 ريال لمدة 60 شهر، يتوفر بمحرك هايبرد 4 سلندر 2500 سي سي قوة 215 حصان قير اوتوماتيك وتتميز بنفس مزايا الفئة الثانية، ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل سيارات كامري ويارس.