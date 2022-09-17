نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات 4×4 في جدة بـ12 الف ريال مستعملة أرخص سيارات دفع رباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات 4×4 في جدة بـ12 الف ريال مستعملة وطالع لمن يرغب في أقتناء سيارات دفع رباعي مستعملة داخل المملكة، بأسعار منافسة للغاية مع مواصفات رائعة واعتمادية تناسب العائلات الكبيرة تصلح للرحلات والسفر الطويل أو الذهاب إلى الدوام، نعرض أشهر السيارات المستعملة في جدة من نوع الجر الرباعي مع السعر والمواصفات وعداد الممشى. سيارات 4×4 في جدة بـ12 الف ريال مستعملة جي ام سي انفوي موديل 2005 مستعملة سيارة تعد من نوع 4×4 كبيرة من الداخل ومقصورتها فسيحة وتعد من نوع الدفع الرباعي أيضا، تأتي بمحرك أوتوماتيك وله 6 أسطوانات، وتنتج قوة 182 حصان وعزم 289 نيوتن. متر وسعة لتر 3000 سي سي.

عدد الكيلومترات تلتي استهلكتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بحي العزيزية.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

تحتوي على شاشة وسائط تعمل باللمس، ومكيف، حساسات ركن، كاميرا مراقبة خلفية، مدخل يو اس بي، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر جي ام سي انفوي مستعملة في جدة 12 ألف ريال. جي ام سي اكاديا موديل 2009 مستعملة سيارة من نوع فور باي فور تعمل بنظام الدفع الرباعي ، تأتي بمحرك سعته 3600 سي سي وتنتج قوة تربو 288 حصان وعزم دوران 366 نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

، تأتي بمحرك سعته 3600 سي سي وتنتج قوة تربو 288 حصان وعزم دوران 366 نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات. عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 200 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الشاطئ.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، فتحة سقف، راديو ، بلوتوث، شاشة لمس، كراسي من الجلد، سنتر لوك، مثبت سرعة، أنظمة حماية متكاملة.

سعر جي أم سي أكاديا مستعمل في جدة 13.500 ريال. هوندا سي آر في موديل 2005 مستعملة سيارة تعمل بنظام الجر الرباعي، تعمل على محرك سعته 3200 سي سي وناقل حركة أوتوماتسك سداسي الأسطوانات، وتربو 170 حصان وعزم دوران 3000 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 300 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الجوهرة.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا، ولكن بها عيوب بسيط في الهيكل نتيجة الاستعمال.

أعيد دهانها كليا.

تحتوي على فتحة سقف، مكيف، سنتر لوك، نوافذ ومرايات كهربائية، كراسي جلد، نظام مانع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة، نظام ملاحة، راديو، بلوتوث.

سعر هوندا CRV مستعملة في جدة 15 ألف ريال.

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